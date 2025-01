Primeras redadas de inmigrantes en Nueva Jersey son sin orden judicial, dice un alcalde

2 minutos

Nueva York, 24 ene (EFE).- Las redadas de presuntos inmigrantes indocumentados han comenzado ya en Nueva Jersey, estado vecino de Nueva York, sin que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hayan presentado una orden judicial, según denunció el alcalde de la ciudad de Newark (donde tuvo lugar la redada), Ras Baraka.

El alcalde, que dijo que se había tratado de «una acción atroz», denunció además que en esa redada fue incluso detenido un militar veterano «que sufrió la indignidad de que se cuestionara la legalidad de su documentación militar».

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

«Este acto atroz viola claramente la Cuarta Enmienda de la Constitución que garantiza el derecho de las personas a la seguridad propia y de sus casas, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables», ha dejado escrito el alcalde en su cuenta institucional en X.

Baraka advirtió que Newark no se quedará de brazos cruzados «mientras se aterroriza ilegalmente a la gente».

Durante su campaña electoral Trump prometió redadas masivas de inmigrantes desde el primer día en el cargo, lo que tiene en vilo a los indocumentados, abogados y oenegés que les apoyan. El mismo día de su acto de jura firmó varias órdenes ejecutivas relativas a inmigración.

Aunque el alcalde no identificó el negocio donde se realizó la redada, la cadena CBS indicó que se trata de Ocean Seafood Depot. El dueño del negocio, no identificado, dijo a la cadena que al menos una docena de agentes llegaron antes del mediodía a su local y pidieron ver los documentos de sus empleados «y no tenían una orden de la corte».

De acuerdo con el propietario, los agentes detuvieron a tres personas, entre ellas al militar veterano, que es el administrador del negocio, quien intentó mostrar su tarjeta de veterano, pero los agentes no la aceptaron.

«Un par de chicos no pudieron mostrar su identificación. En 26 años en el negocio, nunca había visto algo así», afirmó el propietario quien considera que los operativos de ICE perjudican a los negocios porque los empleados tendrán temor de ir a trabajar.

En su página en X, el ICE publicó en la noche del jueves que el día a nivel nacional había concluido con 538 arrestos y 373 detenciones. EFE

rh/fjo/jlp