Putin califica de «desastre ecológico» vertido de crudo en mar Negro

2 minutos

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó hoy de «desastre ecológico» el vertido de crudo provocado por el naufragio el domingo de dos petroleros en la región rusa de Krasnodar, y exigió medidas para paliar sus consecuencias y evitar una mayor contaminación.

«Ante todo se trata de un desastre ecológico. Es algo evidente», dijo el jefe del Kremlin en su conferencia de prensa de fin de año en la que también contesta a preguntas de los ciudadanos y que se transmite en directo por televisión.

Putin explicó que en estos momentos cerca del 40 % del crudo que transportaban los petroleros se derramó al mar Negro.

«Según me informaron los capitanes violaron las normas (de seguridad) y no pusieron los buques a buen resguardo a tiempo. Algunos buques buscaron resguardo y no les sucedió nada. Pero estos no lo hicieron, y anclaron en lugares indebidos», sostuvo.

Putin explicó que en estos momentos las labores dirigidas a paliar las consecuencias del desastre se ven dificultadas por el mal tiempo, pero señaló que se espera que para el fin de semana el temporal amaine y se pueda acelerar el trabajo.

La zona de costa afectada por el derrame de crudo provocado por el naufragio el domingo de dos petroleros en la región rusa de Krasnodar asciende a casi 50 kilómetros, según informó la víspera el Ministerio para Situaciones de Emergencia.

Los petroleros ‘Volgoneft 212’ y ‘Volgoneft 239’, ambos construidos hace más de 50 años para navegación fluvial y adaptados posteriormente para navegar por el mar, naufragaron el pasado domingo junto al estrecho de Kerch, que une el mar Negro con el de Azov, durante una tormenta.

El primero se partió en dos a unos 7-8 kilómetros de la costa, tras lo que empezó a verter petróleo al mar, según un vídeo publicado por las autoridades locales.

El segundo estuvo varias horas a la deriva y, finalmente, encalló a unos 80 metros de la costa en Krasnodar, una de las regiones más visitadas por los veraneantes rusos.EFE

mos/lab

(vídeo) (foto)