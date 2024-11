Recuerdan a víctimas de la guerra de El Salvador en el aniversario de masacre de jesuitas

San Salvador, 13 nov (EFE).- La comunidad de la Universidad Centroamericana (UCA) recordó este miércoles a las víctimas del conflicto armado interno de El Salvador (1980-1992) en el marco del 35 aniversario de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos salvadoreñas.

La actividad consistió en la inauguración en el Centro Monseñor Óscar Romero, en la UCA, de la exposición denominada «Huellas de la Memoria».

Se trata de la instalación de nueve altares con velas, fotografías, flores y artículos personales de algunas de las víctimas.

Se recuerdan, particularmente, a las personas civiles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, asesinadas en masacres como la de El Mozote, El Calabozo, El Sumpul, y en la matanza denominada de Tenango y Guadalupe.

Además, se incluye a monseñor Romero, al padre Rutilio Grande, a los padres jesuitas y a cuatro periodistas holandeses, todos ellos asesinados por miembros del Ejército salvadoreño.

El nicaragüense Rodolfo Cardenal, director del Centro Romero, dijo a EFE que «los mártires de la UCA de alguna manera sintetizan a todos los mártires del pueblo salvadoreño», «toda la gente que entregó su vida por un ideal que no se concretó, por un ideal de justicia y de derecho que no se concretó».

Señaló que «lo que hemos querido, aquí, no solo es conmemorar a nuestros mártires de la UCA, sino a toda esa historia de martirio, de sufrimiento, de anhelo de libertad y justicia que nos sigue siendo negado en la actualidad».

«Estamos donde estamos porque hay un pasado. Si yo pierdo la memoria de ese pasado no sé dónde estoy y si no sé dónde estoy, no puedo ir al futuro o al futuro me llevan otros pero no yo (…) el pueblo salvadoreño, como cualquier otro pueblo, tiene derecho a decidir su futuro», expresó Cardenal.

La exposición queda abierta al público hasta el próximo 30 de noviembre y coincide con el comienzo de la audiencia preliminar en contra de 11 personas, entre ellas el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), implicadas en el asesinato de los jesuitas y de dos salvadoreñas en 1989.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a las dos mujeres en el campus de la UCA.

La guerra salvadoreña, causada principalmente por la pobreza, la desigualdad social y la represión militar, y que estalló tras el asesinato de monseñor Romero (marzo, 1980), dejó 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres.

En este conflicto se enfrentaron el Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido político que gobernó el país por 20 años, luego se convirtió en oposición y en la actualidad cuenta con una escasa influencia en el país.EFE

