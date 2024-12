Reino Unido pide al Eurogrupo mayor cooperación en comercio y defensa

Bruselas, 9 dic (EFE).- La ministra de Economía británica, Rachel Reeves, pidió este lunes a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona reforzar la cooperación comercial, así como en seguridad y defensa entre la Unión Europea y el Reino Unido, dentro del esfuerzo del nuevo gobierno británico por «reiniciar» la relación con el bloque comunitario.

«He venido a comenzar el reinicio que el Gobierno del Reino Unido quiere ver con la Unión Europea», dijo Reeves tras asistir a la reunión del Eurogrupo en Bruselas en la que ha sido, según recordó, la primera participación de un titular de economía británico en este encuentro tras el Brexit.

Reeves señaló que el gobierno británico quiere dejar atrás la relación «basada en división y antagonismo» de los últimos años y «reconstruir las relaciones» con la Unión Europea para mejorar el comercio entre ambas partes, y cooperar en «áreas cruciales como defensa y seguridad», tal y como se ha hecho en el caso del apoyo a Ucrania.

La titular de Economía británica consideró que el acuerdo cerrado por el gobierno anterior con la UE ha reducido los flujos comerciales tanto desde Reino Unido hacia la UE, como a la inversa, por lo que existe «el objetivo y reto compartido de mejorar los flujos comerciales y de inversión, no solo en interés del Reino Unido, sino también de la UE».

No obstante, recordó que el gobierno dirigido por el laborista Keir Starmer mantiene «líneas rojas» con respecto a la UE, en concreto, que Reino Unido no vuelva ni al mercado único ni a la unión aduanera y que no se restablezca la libre circulación de trabajadores entre ambos lados del Canal de la Mancha.

«Sujeto a estas líneas rojas, queremos relaciones comerciales más estrechas, pero también cooperación en defensa y seguridad», dijo Reeves, quien precisó, no obstante, que la intención de su visita no era «empezar una negociación o presentar una serie de demandas».

«Esas conversaciones sobre el ‘reinicio’ empezarán en el año nuevo, pero lo que he intentado hacer es empezar a reconstruir los lazos de confianza que se habían deteriorado y mostrar a nuestros aliados que queremos reconstruir la relación basándonos en la confianza mutua y los valores compartidos», dijo.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, el irlandés Paschal Donohe, señaló que esta organización tiene voluntad de trabajar con Reino Unido, en particular en el actual contexto internacional, y dio una buena recepción a las intenciones de Londres.

«Muchos participantes reconocieron que en el mundo han aumentado la volatilidad, los retos, la división y las dificultades y en momentos como estos es importante reforzar las relaciones que se basan en valores compartidos (…) y prioridades políticas compartidas. Y todos creemos que tenemos uno de esos socios en Reino Unido», dijo.

La reunión, añadió, fue un «potente recordatorio» de esos valores compartidos y sirvió para ver en qué áreas podría continuar la cooperación de cara a futuras negociaciones.

«Está claro que somos aliados que pensamos parecido y debemos cooperar de cerca para preservar el orden internacional basado en reglas, también en el contexto del apoyo a Ucrania y (…) también sobre cómo atajar retos compartidos como el fortalecimiento de la competitividad de nuestras economías», dijo por su parte el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

También el ministro de Finanzas Irlandés, Jack Chambers, destacó la importancia de trabajar con Reino Unido en un contexto global que ha cambiado «en términos de desglobalización o de comercio internacional» y celebró que el nuevo Ejecutivo británico quiera dialogar con la UE.

«Estamos abiertos a una mayor integración con el Reino Unido y a volver tanto como sea posible a lo que teníamos antes del Brexit porque entendemos que hay una situación en la que todos ganamos en tener lazos económicos y financieros más estrechos con Reino Unido», dijo el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo.

Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos los socios europeos. Por ejemplo, el ministro neerlandés Eelco Heinen afirmó que Londres es un importante socio económico y en el ámbito de la seguridad, pero rechazó la posibilidad de «renegociar el Brexit».

De hecho, el comisario Dombrovskis avisó de que «el primer paso» para reforzar las relaciones bilaterales es «aplicar adecuadamente» los acuerdos vigentes antes de entrar a discutir «nuevos pasos». EFE

