Representante del PNUD para Brasil: «La ciudadanía no va a esperar 25 años por resultados»

São Paulo, 28 sep (EFE).- El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para Brasil, Claudio Providas, afirmó a EFE que es necesario que los gobiernos y las instituciones brinden resultados «en 5 o 10 años», ya que la ciudadanía «no está dispuesta a esperar» más.

En este sentido, el especialista, que participará la semana que viene en el II Foro Latinoamericano de Economía Verde organizado en São Paulo por la Agencia EFE, puso el foco en la juventud la cual, según él, sufre una «crisis de bienestar» producto de «los avances de la tecnología de la información».

«No es solo el avance, sino la presión que le pone a nuestra sociedad esa tecnología de información. Dante Alighieri decía, en la ‘Divina Comedia’: ‘no hay peor castigo que mirar al paraíso desde una ventana del infierno’. Ahora ese celular se convierte para ti en una ventana del paraíso, un paraíso factual o virtual», sentenció.

Resalta que los jóvenes tienen menos paciencia a la hora de esperar cambios ya que «tienen un celular que les dice ‘deberías tener agua, salud, educación o internet», situación que comprende e incluso acompaña.

«Algunos de nosotros somos impacientes, queremos ver resultados, no queremos otro informe en la estantería», dijo.

Por eso, Providas cree que es necesario frenar con «politización de los temas» y pensar en «el bien común».

«Tenemos todo en Latinoamérica para ser el continente estrella en el crecimiento de la clase media. No puede haber barrios en nuestro continente donde no tienes salud básica, donde te mueres de enfermedades que son prevenibles o curables. Eso lo deberíamos estar resolviendo en meses o años, no en décadas».

En este sentido, plantea que es necesario «identificar aquellos movimientos ‘Me Too’ relacionados al desarrollo», en referencia al caso que comenzó con las denuncias al productor Harvey Weinstein en 2017 y marcaron un antes y un después en el movimiento feminista.

«¿Cuáles son esos movimientos ‘Me Too’ del desarrollo que te provocan un punto de inflexión en algunas tomas de decisiones?», se pregunta.

El representante del programa de Naciones Unidas para Brasil participará en la segunda edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde, que la Agencia EFE organiza por segundo año consecutivo en São Paulo, Brasil.

Concretamente, intervendrá en el panel Medio ambiente, crisis climática y poblaciones vulnerables: respuestas, adaptación y resiliencia.

El encuentro, que se celebra los días 1 y 2 de octubre, está patrocinado por ApexBrasil y por Norte Energía, cuenta con el apoyo de Vivo y de la Cámara Española en Brasil y reúne a autoridades, expertos y representantes de los sectores público y privado para debatir los retos que plantea la crisis climática y la transición energética. EFE

