Retrasos, averías y caos en el tráfico ferroviario italiano provocan críticas a Salvini

3 minutos

(Actualiza con denuncia de los Ferrocarriles del Estado y otros detalles)

Roma, 15 ene (EFE).- Varios retrasos, averías y problemas registrados en la circulación de trenes en los últimos días en distintos puntos de Italia provocaron este miércoles severas críticas a la gestión del Ministro de Transporte, el ultraderechista Matteo Salvini, acusado ya en el pasado de mala gestión en la infraestructura ferroviaria.

Tras dos jornadas complicadas marcadas por retrasos y cancelaciones que derivaron en una situación ferroviaria caótica, en algunos casos por el mal tiempo en el sur del país, pero también por una avería eléctrica en la estación central de Roma, Termini, se han incrementado las quejas de usuarios y las críticas de la oposición.

Los problemas de este miércoles se han concentrado en la línea ferroviaria entre Florencia y Roma, que desde esta mañana sufre retrasos considerables, mientras que también hubo otro fallo técnico en el centro de Italia, en las líneas entre la capital y la localidad de Neptuno.

La compañía Ferrocarriles del Estado (FS) «a la vista de un nuevo incidente anómalo en la red y de una lista de circunstancias muy sospechosas, ha presentado denuncia muy detallada ante las autoridades competentes», pues baraja la hipótesis de un sabotaje

«En particular, las horas en que se produjeron algunos de los problemas (no puede ser casualidad que sean las más complicadas para el tráfico ferroviario, con fuertes repercusiones en toda la red), el tipo de averías y su frecuencia están suscitando no pocos interrogantes», indicó FS en un comunicado.

Las críticas de la oposición no se han hecho esperar, mientras el ministro de Relaciones con el Parlamento, Luca Ciriani, lamentó los retrasos registrados en una comparecencia en la Cámara de Diputados, donde sustituyó a Salvini, ausente del aula, pero aseguró que «se ajustan a los porcentajes de los últimos años».

Para el Partido Demócrata, fuerza centro-izquierdista y principal partido opositor, Salvini es «el peor ministro de Transportes de la historia del país, responsable de la debacle de los ferrocarriles italianos», aseguró su diputado Marco Sarracino.

«Es una pena» que ninguno de los partidos del Gobierno, «tenga tiempo de solidarizarse con los viajeros por los gravísimos inconvenientes que sufrieron las conexiones ferroviarias en la hora punta de hoy», lo que volvió a dejar parte del servicio de trenes paralizado.

Además de la Liga de Salvini, la coalición gubernamental la completan los ultras Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, y el conservador Forza Italia, liderada por Antonio Tajani.

«Salvini, ministro de todo y de nada, sigue sin hacer el trabajo por el que le pagan los contribuyentes italianos», dijo el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que aseguró que «en lugar de ocuparse del desastre del tren, se reúne con el ministro de Exteriores israelí, Guideon Saar, prometiendo el pleno apoyo de Italia al Gobierno del criminal Netanyahu».

La Asociación de Usuarios y Consumidores de Italia también criticó la gestión de la situación: «Mal estamos cuando las autoridades, políticas y empresariales, no se esfuerzan por entender qué es lo que va mal sino que buscan al villano externo», indicó en un comunicado. EFE

jma/mr/jam