Roma retira de su concierto de Fin de Año a un rapero tachado de «sexista»

Roma, 16 dic (EFE).- La participación en el concierto de Fin de Año de Roma del rapero Tony Effe ha indignado debido a sus letras tachadas de «sexistas» o «violentas» y este lunes el alcalde de la capital, Roberto Gualtieri, le ha pedido que renuncie al evento.

El regidor, en una declaración leída ante los medios, consideró un «error» haber incluido al rapero entre los artistas invitados al famoso concierto del Circo Máximo porque, alegó, su presencia «habría dividido a la ciudad y herido la sensibilidad de muchos».

«Por eso le hemos pedido que de un paso atrás porque el concierto debe unir y no dividir a la ciudad. Pedimos disculpas a Tony Effe, a quien deseamos lo mejor en su carrera. No es una decisión en su contra sino tomada para evitar que una ocasión especial que debe unir no se convierta en un momento de división y polémica», lamentó.

Tony Effe, pseudónimo de Nicolò Rapisarda, romano de 33 años, es uno de los músicos más escuchados de Italia, especialmente entre los jóvenes, aunque los textos de sus canciones y sus rimas suelen contener un criticado mensaje sexista, violento y malsonante.

En el último año ha vivido un ascenso importante: sus conciertos, que suele terminar en ropa interior, han agotado todas las entradas; su ‘Sesso e samba’ (Sexo y samba) ha sido la canción del verano y además ha sido elegido para competir en el próximo Festival de Sanremo, que cada año elige al representante italiano en Eurovisión.

Pese a sus polémicas, como un mediático desencuentro con el rapero Fedez, exmarido de la ‘influencer’ Chiara Ferragni, su nombre había sido anunciado entre los músicos con los que Roma despedirá el 2024, en el concierto del Circo Máximo, con otros famosos como Mahmood.

Pero su presencia en el cartel ha indignado a partidos políticos y asociaciones. ‘Differenza donna’, organización en defensa de las mujeres, pidió al alcalde intervenir «inmediatamente» para que Tony Effe no estuviera en esta fiesta.

«Si de verdad está en contra de la violencia machista contra las mujeres, contra el patriarcado y la misoginia, las iniciativas públicas no pueden dar visibilidad a quien llama a la violencia, al sexismo y al odio hacia la libertad de las mujeres», advirtió.

La asociación de consumidores Codacons dijo que «la misma medida debe valer para el festival de Sanremo» donde, denunció, el rapero «ha sido acogido con los brazos abiertos por la televisión pública RAI pese a sus letras violentas y sexistas».

La diputada del Partido Demócrata y expresidenta de la Cámara Baja, Laura Boldrini, opinó que la exclusión de Tony Effe del ‘Concertone’ es «justa» porque sus canciones «de algún modo legitima el maltrato de las mujeres».

Las críticas también han llegado desde la derecha, como el partido Hermanos de Italia de la primera ministra, Giorgia Meloni. El concejal romano Federico Rocca aplaudió la retirada del rapero del concierto y pidió al ayuntamiento que evite pagar eventuales indemnizaciones. EFE

