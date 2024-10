Ruanda considera bajo control el brote de Marburgo, que acumula 58 casos y 13 muertes

3 minutos

Adís Abeba, 10 oct (EFE).- El ministro ruandés de Sanidad, Sabin Nsanzimana, consideró este jueves «bajo control» el brote de la enfermedad del virus de Marburgo, similar al ébola, declarado el pasado 27 de septiembre en el país, donde se han registrado 58 casos confirmados y 13 muertes hasta la fecha.

«El brote está bajo control», aseguró Nsanzimana en una rueda de prensa telemática junto al director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África, agencia de salud pública de la Unión Africana), Jean Kaseya.

«Doce personas se han recuperado de esta enfermedad, lo que es una buena noticia», subrayó el ministro, al precisar que se han efectuado «más de 2.700 tests» para detectar la enfermedad y se ha hecho «mucho esfuerzo» en el control de personas en los puntos de entrada al país, especialmente el aeropuerto de la capital, Kigali.

El titular de Sanidad incidió en que, «cuanto antes se detenga (el virus), mejor para todo el mundo».

«Estamos trabajando de manera estrecha con socios de todo el mundo» para atajar el brote, aseguró, y agregó que las autoridades ruandesas buscan «salvar tantas vidas como sea posible y detener la propagación» del virus.

Kaseya, por su parte, también remarcó que «el brote en Ruanda está bajo control».

«Espero que Ruanda esté libre de este brote muy pronto», auguró el jede de los CDC de África.

Ambos médicos, además, criticaron la advertencia emitida el pasado lunes por Estados Unidos a sus nacionales contra la idoneidad de viajar a Ruanda por el brote de la enfermedad.

«La decisión tomada por Estados Unidos no fue justa. Ese no es el trato que merecen Ruanda y África», afirmó Kaseya, mientras el ministro condenó las «restricciones» que no se basan en «hechos y ciencia».

La enfermedad del virus de Marburgo es una fiebre hemorrágica viral altamente infecciosa de la misma familia que el ébola.

África fue escenario el pasado año de dos epidemias de Marburgo: una en Guinea Ecuatorial, que causó 17 casos confirmados, incluidos 12 fallecidos, y otra en Tanzania, con al menos nueve casos (ocho confirmados y uno probable) y seis muertos.

Antes hubo casos en otros países como Ghana, Guinea-Conakri, Uganda, Angola, la República Democrática del Congo, Kenia y Sudáfrica.

Es tan mortífera como el ébola y se calcula que en África ha causado la muerte de más de 3.500 personas.

Al igual que el ébola, el virus de Marburgo provoca hemorragias repentinas y puede producir la muerte en pocos días, con un período de incubación de 2 a 21 días y una tasa de mortalidad de hasta el 88 %.

Los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de este virus, que cuando es transmitido a los humanos puede ser contagiado mediante contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina.

La enfermedad, para la que no hay vacuna ni tratamiento específico, fue detectada en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo -origen de su nombre- por técnicos de laboratorio que resultaron infectados cuando investigaban a monos traídos de Uganda. EFE

ya-pa/psh