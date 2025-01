Rutte: Trump ha tenido razón muchas veces y necesitamos dialogar con él

3 minutos

Bruselas, 13 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, “ha estado en lo cierto muchas veces” y recalcó que es necesario dialogar con él.

“Trump ha tenido razón muchas veces. Estoy de acuerdo, y puede que tenga razón muchas veces en el futuro, y tenemos que dialogar con él”, indicó Rutte durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Defensa del Parlamento Europeo.

Preguntado por eurodiputados sobre Groenlandia, después de que Trump declarara que no descartaba usar medios militares o económicos para hacerse con ese territorio autónomo dependiente de Dinamarca, Rutte señaló que le “gustó” la reacción de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Recordó que Frederiksen “no reaccionó inmediatamente” a lo que dijo Trump sobre Groenlandia, sino que “lo devolvió a la cuestión que está en juego, que es el Ártico”, un asunto “estratégico” que aseguró se debe debatir entre la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea.

“Y no se trata de quién gobierna o controla Groenlandia. Se trata, por supuesto, de garantizar que el Ártico siga siendo el mismo. Así que sí, Europa puede confiar en Estados Unidos”, comentó.

El antiguo primer ministro neerlandés se mostró “absolutamente convencido de que Estados Unidos se mantendrá dentro de la OTAN”.

En todo caso, pidió que los aliados europeos y Canadá no den argumentos a Washington sobre su posible retirada de la organización incrementando su gasto en defensa.

Al margen de declaraciones precedentes, Rutte pidió “llevar adelante” la relación con el nuevo gobierno de Trump “a partir del próximo lunes”, cuando tome posesión del cargo.

“Por lo que sé de Donald Trump y de la administración entrante es que ellos fueron los que nos presionaron para que gastáramos más en defensa. Tuvieron éxito en esto, y tenían razón. Es decir, no gastábamos lo suficiente, y ahora, por suerte, estamos, en general, cerca del 2 %” del PIB, comentó.

Al mismo tiempo, insistió en que ese 2 % “no es suficiente”, pero volvió a recalcar que no se ha “comprometido con una nueva cifra”, la cual deberá salir de la próxima cumbre de líderes de la OTAN en junio en La Haya.

Sin embargo, comentó que, “si echamos un primer vistazo a las necesidades de capacidades que surgen del proceso de planificación interna de la OTAN, se situará por encima del 3 %”.

En su opinión, si no sube la inversión por encima del actual objetivo del 2 %, “estamos a salvo ahora, pero no en cuatro o cinco años, así que si no lo hacen, saquen sus cursos de ruso o vayan a Nueva Zelanda, o decidan ahora gastar más”.

Rutte también fue tajante sobre la posibilidad de que Europa cree una especie de OTAN sin Estados Unidos.

“Olvídate del 2 %, entonces tienes que llevarlo al 8, 9 o 10 %. Si realmente quieres, tienes que construir tu propia capacidad nuclear. Si quieres construir una OTAN europea, tardarás entre 15 y 20 años”, auguró.

Puso de relieve que actualmente Estados Unidos está poniendo más del 60 % de todo el dinero que se gasta en la OTAN y, Turquía, más del 16 %, lo que significa que los otros aliados “están gastando menos del 40 %, incluido Canadá”. EFE

rja/cat/jam