Rutte afirma que la IA supone «una muy buena noticia para la democracia occidental»

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que la inteligencia artificial es «una muy buena noticia para la democracia occidental», y dijo que tanto la IA como los drones están transformando o van a transformar el modo en que se desarrollan las guerras.

«Yo diría que la IA, en conjunto, es una muy buena noticia para la democracia occidental, porque te proporciona acceso a un enorme caudal de sabiduría e información», declaró en una sesión plenaria dedicada a la tecnología celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos.

Consideró que se puede ser «generalmente optimista» con respecto a la inteligencia artificial.

Apuntó que en la actualidad la tecnología de los drones «realmente está cambiando el modo en el que se llevan a cabo las guerras».

«Ves ahora drones ucranianos de 400 dólares que están destruyendo tanques rusos que cuestan millones de dólares», comentó.

Reconoció que «obviamente» la inteligencia artificial también será «transformadora en términos de cómo combatimos nuestras guerras».

Asimismo, recalcó que la industria de la defensa de los países aliados no está produciendo «lo suficiente» y que la innovación es «demasiado lenta».

También apuntó que la «razón» por la que los ciudadanos «ya no votan por los partidos centristas» es que las formaciones políticas «liberales y cristianodemócratas y socialdemócratas no han dado respuestas a las dos principales cuestiones de esta época».

«Son la migración y cómo reequilibrar el cambio climático con asegurar que nuestras economías sigan siendo competitivas», expuso.

«Si no hacemos eso, y los partidos centristas no están dando respuestas a estas preguntas, entonces no es un voto que se va en la dirección equivocada. Son los partidos centristas los que están ofreciendo un mal acuerdo, y esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Esto es solo política básica. Hay que abordar los problemas que los votantes quieren que abordes», expuso. EFE

