Rutte avisa a Trump de los riesgos para EEUU de una paz en Ucrania favorable a Rusia

3 minutos

Bruselas, 2 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió al próximo presidente de estadounidense, Donald Trump, de que un acuerdo de paz para acabar con la guerra en Ucrania que sea favorable a Rusia significaría una «amenaza grave de seguridad» no sólo para Europa sino también para Estados Unidos.

«No podemos tener una situación en la que (el norcoreano) Kim Jong Un, el líder ruso, (el chino) Xi Jinping e Irán estén ‘chocando los cinco’ porque tengamos un acuerdo que no sea bueno para Ucrania, porque en el largo plazo habrá una amenaza grave de seguridad no sólo para Europa sino también para Estados Unidos», afirmó el neerlandés en una entrevista en el diario británico Financial Times.

Rutte trasladó este mensaje a Trump en la reunión que mantuvieron en Florida el pasado 22 de noviembre, en la que trató de convencerle de que Washington mantuviera su apoyo a Kiev una vez él llegue de nuevo a la Casa Blanca.

El secretario general de la OTAN recordó en la entrevista, por ejemplo, que la tecnología de misiles que Rusia está enviando a Corea del Norte supone una amenaza de seguridad «no sólo para Corea del Sur o Japón, sino también para el territorio de Estados Unidos».

En la misma línea, Rutte subrayó que Irán está utilizando los recursos económicos que recibe de parte de Moscú a cambio de su tecnología de drones y misiles para financiar a Hizbolá y Hamás y también para ampliar el conflicto «más allá de la región».

«El hecho de que Irán, Corea del Norte, China y Rusia estén trabajando tan estrechamente (significa) que estas partes del mundo en las que hay conflicto y tienen que ser gestionadas por políticos están cada vez más conectadas», advirtió.

A esto, Rutte añadió que Xi Jinping está «mirando detenidamente qué pasa con todo esto», una frase que el Financial Times interpreta como una referencia a que el presidente chino se vea tentado a usar la fuerza contra Taiwan si ve que Rusia toma el control de áreas de Ucrania como parte de un potencial acuerdo de paz.

«Esas son las ideas que le comenté», explica el secretario general de la OTAN en la entrevista al prestigioso periódico británico.

Durante la campaña electoral, Trump dijo que lograría un acuerdo con Vladomir Putin y Volodímir Zelenski para poner fin a la guerra en 24 horas, incluso antes de que el republicano asuma el poder el 20 de enero, aunque no ofreció más detalles al respecto.

La semana pasada, el presidente de Ucrania sugirió que se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Ucrania si el territorio que controla actualmente quedase «bajo el paraguas de la OTAN» y pudiese negociar con Rusia la devolución del resto más tarde de forma diplomática.

En opinión de fuentes diplomáticas de la OTAN, esa opción no es descabellada.

La situación en Ucrania será uno de los puntos en la agenda de la reunión de este martes de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas en el que será el primer intercambio de los socios de la Alianza sobre este tema desde que Trump ganase las elecciones.

Los aliados quieren mantener su respaldo a Kiev pero la toma de posesión al frente del Gobierno de Estados Unidos el próximo enero de Trump añade incertidumbre a ese apoyo teniendo en cuenta sus declaraciones sobre el tema a lo largo de la campaña. EFE

asa/ad