Rutte ve necesario que EEUU siga apoyando a Ucrania y más gasto en defensa de países OTAN

(Actualiza con más declaraciones de participantes en el panel).

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció este jueves que se necesita que Estados Unidos siga implicado en el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa, y también alertó de que la Alianza no podrá defenderse de manera colectiva «en cuatro o cinco años» si sus Estados miembros no elevan el gasto militar por encima del 2 % de su producto interior bruto.

«Sobre Ucrania, necesitamos que Estados Unidos permanezca implicado y haga todo lo que sea posible para que Ucrania alcance una posición de fuerza cuando comiencen las negociaciones de paz», declaró en un panel organizado en el Foro Económico Mundial de Davos.

Rutte consideró que se debe aumentar el apoyo a Kiev y no «recortarlo», y también instó a «cambiar la trayectoria de la guerra».

«Por ahora, el frente se está moviendo en la dirección equivocada, está yendo del este al oeste», comentó, y transmitió que China, Corea del Norte, Irán y Rusia «están trabajando juntos», por lo que el de Ucrania «no es solo un conflicto europeo, sino geopolítico».

«Si obtenemos un mal acuerdo, veremos al presidente de Rusia (Vladímir Putin) chocando los cinco a los líderes de Corea del Norte, Irán y China, y no podemos aceptar eso. Geopolíticamente sería un gran error», subrayó.

Además, expresó que si Ucrania perdiera la guerra, la OTAN tendría que aumentar su gasto militar «no en miles de millones, sino en billones».

Al margen del conflicto en Ucrania, el ex primer ministro neerlandés avisó que «en cuatro o cinco años» no será suficiente para la OTAN que sus Estados miembros destinen el 2 % de su PIB a la defensa, un objetivo que se habían propuesto alcanzar en 2024.

«El 2 % no es ni de lejos suficiente. Estamos seguros ahora, pero la OTAN colectivamente no será capaz de defenderse en cuatro o cinco años si nos mantenemos en el 2 %», recalcó.

Rutte aseguró que el «problema» es que los países europeos de la OTAN no están gastando lo suficiente en defensa, y constató que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado ese aspecto «de manera consistente».

«Creo que gracias en parte también a él, y quizás en gran medida, hemos visto este aumento del gasto en la OTAN en el lado europeo», expuso.

Agregó que el problema en la actualidad es que no todos los miembros de la organización transatlántica están destinando el 2 % del PIB a la defensa. En ese sentido, afirmó que se debe gastar en defensa más y con mayor rapidez.

«Los que no están en el 2 % tienen que llegar al 2 % en un par de meses. No podemos esperar más», aseveró.

Sobre la cifra exacta que los países de la organización transatlántica tendrán que invertir en defensa, Rutte dijo que se decidirá «más adelante este año», pero que será «considerablemente más que el 2 %».

El enviado presidencial de Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell, dijo por videoconferencia que la población estadounidense considera «escandaloso» que el expresidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente ruso «no hayan hablado en más de tres años y medio».

«Hablar es una táctica y no vas a ser capaz de resolver problemas pacíficamente salvo que tengas conversaciones», manifestó.

Sobre una hipotética futura incorporación de Ucrania a la OTAN, Grenell declaró que los ciudadanos estadounidenses «son los que están pagando por la defensa» y «no se les puede pedir expandir el paraguas de la OTAN cuando los miembros actuales no están pagando su justa parte, y eso incluye a los neerlandeses, que tienen que aumentar (el gasto militar)».

La senadora republicana Joni Ernst declaró creer en el principio de «América primero, pero no América sola», y preguntada por si el Congreso estadounidense asignaría más ayuda militar a Kiev si Putin no negocia la paz, dijo creer que si se trabaja «mano a mano» con Trump en acabar con la guerra, «se puede llegar a ese acuerdo».

El primer ministro belga, Alexander De Croo, manifestó que es importante decir «quién es el enemigo», en referencia a Putin.

«El enemigo está fuera, no está dentro. Veo muchos señalamientos entre socios, y eso no ayuda», aseveró, y añadió que según lo que oye ahora «parece que las negociaciones de paz están a la vuelta a la esquina», algo que no cree que vaya a ocurrir tan pronto.

El predecesor de Rutte como secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, interrogado por cómo tratar con Trump, recomendó «implicarse con él».

«Cuando hay preocupaciones o cuestiones planteadas sobre lo que hará la nueva administración, creo que lo mejor es ir a Washington para sentarse y debatir», indicó. EFE

