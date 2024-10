Sábado, 28 de septiembre de 2024 (08:00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

Nuevos bombardeos cerca de Beirut en paralelo a oleada de ataques contra el este de Líbano

Beirut (EFE).- Cazas israelíes bombardearon este sábado al menos un punto al este de Beirut coincidiendo con una nueva oleada de intensos ataques aéreos contra la región oriental del país, después de que esta madrugada ya se registraran acciones sin precedente contra los suburbios sur de la capital. Una explosión resonó en la capital libanesa a primera hora de la mañana, mientras medios locales informaron de un bombardeo cerca de la localidad de Bhamdoun, a escasos 20 kilómetros al este de Beirut y una zona hasta ahora ajena a la violencia que se concentraba en bastiones del grupo chií Hizbulá. Paralelamente, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de «violentos» bombardeos en varias zonas del oriental Valle de la Bekaa, entre ellas poblaciones del distrito de Baalbek y al menos un punto en Hermel, en la frontera con Siria.

LÍBANO ISRAEL

Hizbulá niega la presencia de armas en los sitios atacados en Beirut y no se pronuncia sobre el paradero de su líder

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá negó que hubiera armas en los puntos atacados este sábado por Israel en los suburbios sur de Beirut, mientras sigue sin pronunciarse sobre el paradero de su líder, Hasán Nasrala, unas doce horas después del bombardeo del que supuestamente fue objetivo. El Ejército israelí aseguró en un comunicado que estaba atacando armamento de Hizbulá almacenado bajo inmuebles residenciales en la zona, conocida como el Dahye y un importante bastión de la formación chií. Al menos seis personas murieron y otras 91 resultaron heridas por los bombardeos sin precedentes realizados por Israel este viernes contra los suburbios del sur de Beirut y cuyo presunto objetivo era Nasrala.

LÍBANO ISRAEL

Los desplazados internos en el Líbano ya superan los 200.000, según recuento de la ONU

Ginebra (EFE).- Los desplazados internos por la violencia armada que se ha desatado en el Líbano han superado los 200.000, dijo el representante de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU en ese país, Imran Riza. Desde Beirut, Riza precisó que hasta el lunes pasado se habían registrado 110.000 desplazados, consecuencia de la primera ola de violencia iniciada con la explosión simultánea en distintos puntos del país de miles de dispositivos de comunicaciones vinculados a miembros del grupo islamista Hizbulá. A partir del lunes, con el inicio de los bombardeos israelíes sobre el Líbano, se registraron al menos 118.000 desplazados más.

ONU ISRAEL

Netanyahu enfría las esperanzas de un alto el fuego pero tiende la mano a Arabia Saudí

Naciones Unidas (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro en la Asamblea General de la ONU que no piensa aceptar un alto el fuego en ninguno de los frentes -ni en Gaza ni en Líbano-, pero tendió la mano a Arabia Saudí para un eventual acuerdo de paz y reconocimiento mutuo. En un tono desafiante, Netanyahu dijo que no tenía intención de acudir a la semana de Alto Nivel de la ONU, pero decidió hacerlo «tras escuchar todas las mentiras y calumnias dirigidas contra mi país desde este mismo podio, para dejar las cosas claras», en referencia a todos los llamamientos que decenas de países han hecho estos días para que declare un alto el fuego.

UCRANIA GUERRA

Las defensas antiaéreas rusas derriban siete drones ucranianos en cuatro regiones del país

Moscú (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en las últimas horas siete drones ucranianos sobre cuatro regiones del país, afirmó hoy el Ministerio de Defensa ruso. En un primer comunicado, los militares informaron del derribo de cuatro aparatos no tripulados fueron derribados en Bélgorod y uno en Kursk. Más tarde, fueron publicadas sendas notas sobre la neutralización de otros dos drones en Oriol y Briank. El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó por su parte de dos heridos en un ataque efectuado por Ucrania contra esta región fronteriza este viernes por la tarde.

EEUU ELECCIONES

Kamala Harris promete mantener las restricciones al asilo si gana la Presidencia de EE.UU.

Douglas (EE.UU.) (EFE).- La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió este viernes que si es elegida en noviembre próximo mantendrá las restricciones al asilo establecidas por la Casa Blanca y tomará medidas para garantizar que la frontera permanezca cerrada entre los puertos de entrada. «Y como presidente… haré más para proteger nuestra frontera, para reducir los cruces ilegales. Tomaré más medidas para mantener la frontera cerrada entre los puertos de entrada», dijo Harris en Douglas, Arizona, ante una concurrida audiencia que la aplaudió en su primera visita a la frontera como candidata. La vicepresidenta hizo el anuncio desde un bastión republicano donde la demócrata busca arrebatar votos al expresidente Donald Trump (2017-2021) mostrando propuestas que ya funcionan y son de «sentido común».

PAPA BÉLGICA

El papa Francisco se reúne durante más de dos horas con 17 víctimas de abusos en Bélgica

Bruselas (EFE).- El papa Francisco se reunió este viernes durante cerca de dos horas con 17 victimas de abusos por parte de sacerdotes belgas cuando eran menores, en la nunciatura de Bélgica, durante su visita al país, informó el Vaticano. «Los participantes pudieron trasladar al papa sus historias y su dolor y expresar sus expectativas respecto al compromiso de la Iglesia contra los abusos», explicó en una nota. En esta reunión «el papa pudo escuchar y acercarse a su sufrimiento, expresó su gratitud por su valentía y el sentimiento de vergüenza por lo que habían sufrido de niños a causa de los sacerdotes a los que estaban confiados, tomando nota de las peticiones que le hicieron para que pudiera estudiarlas».

MÉXICO TRANSICIÓN

López Obrador atribuye a Sheinbaum la decisión de excluir al rey de España de su investidura

Guaymas (México) (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se deslindó este viernes de la exclusión del rey de España, Felipe VI, a la investidura de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, quien insistió en que «el perdón engrandece a las naciones», al comenzar su última gira conjunta en el estado de Sonora, noroeste de México. López Obrador afirmó que la decisión de no invitar a Felipe VI fue tomada por su sucesora, a quien volvió a respaldar, durante su última visita al pueblo yaqui, donde supervisaron obras del ‘Plan de justicia para los pueblos originarios’, que su administración dejó inconclusas y tendrán que continuar en el Gobierno de Sheinbaum. «Recuerdo que cuando me lo planteó (no invitar al rey de España), le dije que no lo veía yo necesario», aseguró López Obrador.

HURACANES ATLÁNTICO

Helene deja al menos 41 muertos y una estela de destrucción por el sureste de EE.UU.

Miami (EE.UU.) (EFE).- Helene, que la noche del jueves entró como un poderoso huracán de categoría 4 a través de la costa del noroeste de Florida, hasta el momento ha cobrado la vida de 41 víctimas, un conteo que puede ascender, y está dejando un sendero de destrucción por el sureste de Estados Unidos. El ciclón ha ocasionado la muerte de siete personas en Florida, 15 en Georgia y otras 17 en Carolina del Sur, dos de ellas bomberos, según confirmó este viernes el gobernador de este estado, Henry McMaster. En Carolina del Norte se confirmaron hasta el momento dos fatalidades, una de ellas una menor de cuatro años de edad.

EEUU ESPACIO

Todo listo para el despegue de la Crew-9, que traerá de vuelta a los astronautas de la Starliner

Miami (EE.UU.) (EFE).- La misión tripulada Crew-9 de la NASA y SpaceX está lista para partir este sábado desde Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.), rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) y traer de vuelta a la Tierra, en febrero de 2025, a los dos astronautas de la Starliner de Boeing ‘atrapados’ en la estación orbital. El lanzamiento de la nave Dragon de SpaceX está programado para las 13:17 hora local (17:17 GMT) desde el Complejo 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, «la primera misión tripulada que despega desde esta plataforma», aunque podría posponerse por el mal tiempo, señaló la NASA este viernes en una conferencia. La Crew-9 estaba prevista que despegara con cuatro tripulantes, pero finalmente lo hará solo con su comandante, el astronauta de la NASA Nick Hague, y con el cosmonauta de la agencia rusa Roscosmos Aleksandr Gorbunov, especialista de la misión. EFE

int/jac