Sábado, 28 de septiembre de 2024 (17:00 GMT)

9 minutos

ISRAEL LÍBANO

Hizbulá confirma la muerte de su máximo líder, Hasán Nasrala

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá confirmó este sábado la muerte de su líder, Hasán Nasrala, que Israel asegura haber matado la víspera en un intenso bombardeo contra el presunto cuartel general del movimiento armado en los suburbios meridionales de Beirut. «Su eminencia Hasán Nasrala, secretario general de Hizbulá, se unió a sus grandes e inmortales mártires», anunció la formación en un comunicado, que no menciona las circunstancias de su fallecimiento.

LÍBANO ISRAEL

El presidente iraní denuncia la complicidad de EE.UU en el asesinato de Nasrala

Teherán (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que Estados Unidos es cómplice del ataque israelí que causó la muerte del líder del grupo libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, y recriminó que la orden del bombardeo se diese desde Nueva York, donde se encuentraba de visita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.“La comunidad internacional no olvidará que la orden de este ataque terrorista fue emitida desde Nueva York y los estadounidenses no pueden eximirse de complicidad con los sionistas”, dijo Pezeshkian en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA.Pezeshkian tachó de “terrorista” el bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, en el que además de Nasrala también falleció el subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní general de brigada Abbas Nilfrushan, muerte a la que no hizo referencia.

LÍBANO ISRAEL

Más de 50.000 refugiados han llegado a Siria y miles aún aguardan para pasar desde Líbano

El Cairo (EFE).- Un «mar humano» se agolpa en la frontera sirio-libanesa, por donde han pasado desde el inicio de la ofensiva de bombardeos israelies sobre territorio del Líbano hace ya cuatro días más de 50.000 refugiados, y aún hay «miles» más que están aguardando para cruzar. Así lo informó en una entrevista telefónica a EFE desde la frontera entre ambos países el representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Siria, Gonzalo Vargas Llosa, quien señaló que este «éxodo» es un «drama humano que debe superar cualquier consideración política» e instó a la comunidad a cooperar para «aliviar esta situación». «Estoy en el lado sirio y la frontera es un mar humano de niños, mujeres y hombres, que llegan en autobuses, coches e incluso caminando.

ONU CHINA LÍBANO

China denuncia que la «fuerza no puede reemplazar la justicia» en Líbano y Gaza

Naciones Unidas (EFE).- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, denunció este sábado en la Asamblea General de la ONU que la «fuerza no puede reemplazar la justicia» tras los bombardeos de las últimas horas de Israel contra Líbano y los profundos estragos de la guerra en Gaza.»La cuestión palestina es la mayor herida de la conciencia humana. Mientras hablamos, sigue el conflicto en Gaza, causando más muertos cada día, y la lucha ha empezado en Líbano de nuevo, pero la fuerza no puede reemplazar a la justicia», dijo el diplomático chino en el debate de alto nivel.»La larga aspiración de Palestina de establecer una estado independiente no debería rechazarse más, y la injusticia histórica sufrida por el pueblo palestino no debería ignorarse más», afirmó, sin nombrar a Israel.

ISRAEL PALESTINA

Gaza acumula más de 50 muertos tras los bombardeos israelíes de los últimos dos días

Jerusalén (EFE).- Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza de los últimos dos días dejaron 52 muertos y 118 heridos, según el recuento de los hospitales que publica casi diariamente el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. Desde que comenzó la guerra, hace más de once meses, al menos 41.586 personas han muerto y más de 96.200 han resultado heridas en el devastado enclave palestino, según el ministerio, que no actualizaba sus cifras desde el jueves. Los ataques israelíes continúan contra todo el largo de la Franja, incluso mientras el país escala su ofensiva contra el grupo chií Hizbulá en Líbano, que amenaza con desembocar en un conflicto regional.

UCRANIA GUERRA

Ucrania sigue sufriendo ataques rusos a la espera de más apoyo aliado

Kiev (EFE).- Ucrania sigue sufriendo el flagelo de unos ataques aéreos rusos que provocan muertos a diario mientras el presidente, Volodímir Zelenski, finalizó su viaje a Estados Unidos sin convencer a la Casa Blanca de que le permita el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso.Alyona Hetmanchuk, del grupo de expertos Nova Evropa, para el medio de comunicación ‘Ukrainska Pravda’, ha hecho un balance reservado de los resultados del viaje de Zelenski.“Por el momento no hay señales claras de que la actual administración haya acogido con gran entusiasmo el plan del presidente de Ucrania y esté dispuesta a empezar a implementarlo punto por punto”, escribe.

UCRANIA GUERRA

Ucrania seguirá buscando más apoyo tras la visita de Zelenski a EEUU

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Concluida la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Estados Unidos, Kiev seguirá impulsando nuevas conversaciones con su aliado clave en medio de las persistentes dudas sobre su compromiso a largo plazo con la victoria de Ucrania.Una serie de ataques que el candidato presidencial republicano Donald Trump hizo a Zelenski antes de su reunión del viernes, así como sus vagas declaraciones sobre el deseado fin de la guerra han profundizado las preocupaciones en Ucrania sobre la falta de su compromiso con la defensa de la nación invadida.

MÉXICO SHEINBAUM ESPAÑA

La crisis diplomática España-México empaña la víspera de la investidura de Sheinbaum

Ciudad de México (EFE).- España y México viven un nuevo desencuentro diplomático después de que la futura presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitara al rey de España, Felipe VI, a la toma de posesión y de la negativa del Gobierno español a enviar ningún representante, como muestra de rechazo, lo que implica la inédita ausencia de España en la ceremonia.La decisión de México de excluir al monarca es el último capítulo del progresivo deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que comenzó hace cinco años, cuando el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) exigió que España se disculpase por los excesos cometidos durante la conquista.

PAPA BÉLGICA

El papa dice que «lo femenino no se establece por ideologías» tras crítica de estudiantes

Lovaina la Nueva (Bélgica) (EFE).- El papa Francisco explicó este sábado que «lo femenino no está establecido por el consenso ni por las ideologías», después de que los estudiantes de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, criticaron la postura de la Iglesia católica hacia la mujer, por «invisibilizarla». Francisco acudió a Lovaina la Nueva, una ciudad creada expresamente para la escisión francófona de la universidad, después de que este viernes se reunió con los docentes en la sede neerlandófona, con ocasión de la conmemoración de sus 600 años.

SUDÁFRICA TIROTEO

Al menos 17 muertos en dos tiroteos masivos en el sureste de Sudáfrica

Johannesburgo (EFE).- Al menos 17 personas de la misma familia murieron y otra resultó herida en la ciudad de Lusikisiki, en el sureste de Sudáfrica, en dos tiroteos masivos perpetrados en la madrugada de este sábado, informó la Policía, que ha iniciado una persecución para detener a los autores.»Este cruel ataque tuvo lugar en dos viviendas de la misma calle (…). En la primera, cuatro personas fueron asesinadas a tiros y no hubo supervivientes. En la segunda casa había 19 personas. 13 fueron asesinadas a tiros y seis sobrevivieron, entre ellas un bebé de dos meses», detalló la Policía sudafricana en un comunicado difundido en redes sociales.

EEUU ESPACIO

Todo listo para el despegue de la Crew-9, que traerá de vuelta a los astronautas de la Starliner

Miami (EE.UU.) (EFE).- La misión tripulada Crew-9 de la NASA y SpaceX está lista para partir este sábado desde Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.), rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) y traer de vuelta a la Tierra, en febrero de 2025, a los dos astronautas de la Starliner de Boeing ‘atrapados’ en la estación orbital. El lanzamiento de la nave Dragon de SpaceX está programado para las 13:17 hora local (17:17 GMT) desde el Complejo 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, «la primera misión tripulada que despega desde esta plataforma», aunque podría posponerse por el mal tiempo, señaló la NASA este viernes en una conferencia. La Crew-9 estaba prevista que despegara con cuatro tripulantes, pero finalmente lo hará solo con su comandante, el astronauta de la NASA Nick Hague, y con el cosmonauta de la agencia rusa Roscosmos Aleksandr Gorbunov, especialista de la misión.

NEPAL LLUVIAS

Las peores lluvias en medio siglo causan 66 muertos y 69 desaparecidos en Nepal

Katmandú (EFE).- Al menos 66 personas murieron y 69 están desaparecidas en una de las peores inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal, provocados por un récord de lluvias que continuaron durante 48 horas, informó este sábado la policía nepalí.Además, se han reportado cerca de 60 personas con heridas graves, entre el temor de que el número de muertos aumente a medida que retrocedan las aguas de las inundaciones y se encuentren otros cuerpos.El portavoz de la Fuerza de Policía Armada, el inspector general adjunto Kumar Neupane, dijo a EFE que se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate en varios distritos.Solo en el valle de Katmandú han muerto 34 personas, confirmó. EFE

int-jfu