Sánchez no tiene constancia de la propuesta de partición del territorio del Sáhara

1 minuto

Bruselas, 17 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves no tener constancia de la propuesta de partición del territorio del Sáhara que planteó el enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.

De Mistura explicó este miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU que ante el bloqueo del proceso de paz entre Marruecos y el Frente Polisario, llegó a proponer una partición del territorio saharaui entre el norte, que sería para Marruecos, y el sur, que se constituiría en estado independiente, pero lamentó haber cosechado una negativa por ambas partes.

Sánchez fue preguntado por esa propuesta en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término de la reunión del Consejo Europeo y por la posibilidad de que contara con el apoyo de España.

Pero el jefe del Ejecutivo aseguró que no conocía la propuesta y que hasta que no se estudiara no podía expresar una opinión al respecto. EFE

BB/av

(foto)(vídeo)