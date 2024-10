Sánchez reclama alzar la voz para conseguir una igualdad de género que aún no es real

Nueva York, 24 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este martes «alzar la voz» para conseguir una igualdad de género que aseguró que aún no es real y que sigue siendo por ahora una aspiración.

Sánchez hizo esa llamada en el acto celebrado en Nueva York en el que ONU Mujeres le incorporó a él y a España en el grupo de países, personas y organizaciones «campeones» por las políticas en favor de la igualdad.

Una gala organizada durante la Semana de Alto Nivel de la ONU y en la que iba a participar la actriz estadounidense Anne Hathaway, embajadora de ONU Mujeres, pero finalmente no pudo desplazarse a Nueva York por problemas personales.

Sánchez expresó su orgullo por el hecho de que se haya considerado a España no sólo un país socio, sino líder en este ámbito, antes de lamentar que se esté asistiendo a retrocesos en muchos derechos.

«Debemos alzar la voz y recordar al mundo que, por desgracia, la igualdad de género aún no es una realidad, sino una aspiración. No es un lujo, sino una necesidad. No es un capricho progresista, sino un derecho humano básico que nos concierne a todos», añadió.

El jefe del Ejecutivo explicó que la defensa de los derechos de las mujeres es uno de los objetivos que guían la acción de su Gobierno, y explicó que en los últimos años ha hecho del feminismo la piedra angular de su agenda política, con medidas legislativas y recursos para avanzar en la igualdad de género.

Al adherirse a esta alianza, Sánchez señaló que el Gobierno de España se compromete a seguir promoviendo la alternancia de género en los altos cargos de Naciones Unidas.

Tras recordar que sólo cuatro mujeres han sido presidentas de la Asamblea General de la ONU en casi 80 años y nunca ha habido una secretaria general mujer, consideró que ya es hora de cambiar esa situación y garantizar que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los puestos de toma de decisiones, especialmente en los más altos.

También subrayó que España aumentará su financiación a organizaciones que trabajan por la igualdad de género, incluida ONU Mujeres, con el objetivo de situarse entre los diez principales contribuyentes.

Además, explicó que seguirá trabajando para avanzar en la paridad y la igualdad de género en España, en la UE y en el mundo y recordó que el pasado junio el Parlamento español aprobó la Ley de Representación Paritaria que garantiza a las mujeres un poder político y económico equitativo.

Sánchez dijo que España seguirá guiándose por una política exterior feminista y avanzará hacia un sistema integral de cuidados que promueva la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. EFE

