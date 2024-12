Salud sin fronteras: España y México se unen para brindar brigadas urológicas

Oaxaca (México), 9 dic (EFE).- El esfuerzo entre España y México por promover una salud sin fronteras tiene una quinta edición a través de las Brigadas Urológicas, un programa de la Fundación Iberdrola México, la Fundación Miguel Litton y la Asociación Española de Urología, que se dedica a realizar cirugías urológicas gratuitas para pacientes en situación de vulnerabilidad.

El proyecto, que simboliza un puente de conocimiento entre ambos países para atender problemas de salud graves y capacitar al personal médico local, se celebró del 2 al 6 de diciembre en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (sur de México).

Este recinto de la salud es “el único en todo el estado que puede albergar este tipo de cirugías complejas por su nomenclatura de alta especialidad”, consideró la directora de la Fundación de Iberdrola México, Alicia Valcarce.

Valcarce destacó la relevancia de estas brigadas que se embarcan anualmente desde 2019, ya que a la fecha se han realizado más de 365 cirugías gratuitas, beneficiando a cerca de 270 pacientes, a través de intervenciones quirúrgicas especializadas en casos como tumores malignos, cálculos renales y ureterales, incontinencia urinaria y reparaciones del piso pélvico.

Para ello, se utilizan técnicas avanzadas como laparoscopía y cirugía mínimamente invasiva, un enfoque que permite no solo tratar casos urgentes, sino también mejorar la calidad de vida de pacientes que han vivido años con estas dolencias sin acceso a atención médica.

Un intercambio internacional y profesional

En ese sentido, para la directora del hospital regional, la doctora Alba Vásquez, estas brigadas no solo representan una oportunidad médica, sino también un lazo invaluable.

«Este tipo de jornadas que se realizan sí son de gran relevancia y de gran beneficio a la población”, explicó y recordó que el impacto de las brigadas también se extiende al ámbito profesional mediante un programa de becas internacionales que permite a médicos y enfermeras mexicanos capacitarse en España, para después regresar con nuevos conocimientos que enriquecen la práctica local.

Es el caso de la oaxaqueña Verónica Chávez, enfermera quirúrgica y una de las beneficiarias del programa, quien compartió su experiencia tras haber estado en España y, con ello, haber presenciado por primera vez cirugías como las robóticas y de laparoscopia avanzada.

“Lo que me traigo a Oaxaca es la experiencia, el conocimiento, yo estuve en el área de urodinamia con pacientes en su mayoría con lesiones medulares; que de alguna manera siempre van a tener comprometido el sistema urinario. Ellos normalmente atienden a ese tipo de paciente”, compartió.

Para el doctor Miguel Litton, presidente de la Fundación que lleva su nombre, la celebración de estas brigadas ha sido una de sus “más grandes satisfacciones”.

“Yo no me esperaba que hubiese esta aceptación por parte de los urólogos de aquí (Oaxaca), las enfermeras las han visto hoy aquí súper encantadoras, han creado ya una red porque a mí lo que me interesaba también era exportar la urología funcional (…), que es la manera de diagnosticar correctamente», afirmó.

Transformar con conocimiento

Por su lado, el urólogo recientemente becado en España, el doctor Alejandro Martínez Valeriano, relató cómo el aprendizaje adquirido en hospitales españoles ya está cambiando la manera en que se atienden casos complejos en Oaxaca.

«Lo que aprendí ya está transformando lo que podemos hacer aquí. Ahora tenemos la tecnología y los conocimientos necesarios para realizar cirugías que antes eran impensables. Este vínculo no se detiene; es una red que sigue creciendo”, agregó.

En conjunto para los entrevistados, más allá de la atención médica inmediata, las Brigadas Urológicas combaten desigualdades estructurales en el acceso a la salud en Oaxaca, un estado donde las distancias y las carencias son grandes desafíos. EFE

