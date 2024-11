Sandu gana en una Moldavia dividida entre Rusia y Occidente

Moscú, 4 nov (EFE).- La presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, ganó las elecciones presidenciales de este domingo al imponerse con un margen del 11% al candidato de los socialistas prorrusos, Alexandr Stoianoglo, aunque el resultado evidencia una fractura social importante entre los moldavos, ya que la victoria fue posible gracias al voto de la diáspora.

«Queridos moldavos, agradezco a todos los votantes en las elecciones. He escuchado su voz, tanto de los que me apoyaron a mí, como de los que votaron por el señor Stoianoglo. Me comprometo a ser una presidenta para todos», aseguró Sandu en una comparecencia nocturna, consciente de la división en la sociedad.

Tras el escrutinio del 100 por ciento de los votos, Sandu obtuvo el 55,33% de los apoyos, frente a los 44,67% que recibió su rival, el exfiscal general moldavo, considerado próximo a Moscú.

Dos Moldavias

Sandu agregó que pese a diferentes puntos de vista en la sociedad, todos quieren paz, entendimiento mutuo y una vida digna para sus hijos.

«Este es mi principal objetivo para Moldavia en los próximos años. Necesitamos unir a la sociedad», aseguró la política de 52 años.

Y es que al igual que durante la primera vuelta de los comicios, celebrada el 20 de octubre, el voto de los moldavos residentes en el extranjero fue decisivo para determinar al ganador de las elecciones.

Así, Stoianoglo lideraba el escrutinio con más del 90 % de las papeletas contabilizadas y la situación dio un vuelco solo después de que la CEC empezara el recuento del voto de la diáspora europea del país.

A la vez, en la región autónoma de Gagauzia, patria chica de Stoianoglo conocida por ánimos prorrusos, el contrincante de Sandu fue respaldado por más del 97 % de los votantes.

También en el resto del país, el resultado sería favorable para Stoianoglo (51 % frente a 48 %) sin el sufragio de la diáspora moldava, según destaca Noi.md.

Claves de la victoria de Sandu

De acuerdo a expertos moldavos, a la hora de la verdad el equipo de Sandu aprendió la lección de la primera vuelta de las elecciones y movilizó mejor a sus votantes.

Mientras, Stoianoglo fue menos activo entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones y tampoco logró convencer a los indecisos en el debate electoral con Sandu el 27 de octubre.

La actividad del equipo de Sandu en todos los frentes frente a la campaña pasiva de Stoianoglo, dio sus resultados y la actual mandataria pudo mejorar su resultado en comparación con el de la primera vuelta con 275.000 nuevos electores.

En la recta final de la campaña, el entorno de Sandu también insistió en los vínculos de Stoianoglo con Moscú para atraer más votos para la política proeuropea.

La propia mandataria describió a su rival como un «caballo de Troya del Kremlin», aunque este intentó defenderse de las acusaciones y como ejemplo de su política independiente puso su postura con respecto a la guerra de Ucrania que calificó de una «agresión» de Rusia y abogó por su integridad territorial en las fronteras de 1991.

Los socialistas rechazan el resultado

Fuese como fuese, fue el voto de la diáspora proeuropea el que inclinó la balanza hacia Sandu, que dentro de Moldavia perdió ante el candidato de los socialistas.

Precisamente esa circunstancia hizo que los socialistas del país no reconocieran en resultado del voto en el extranjero y tacharan a Sandu de presidenta «ilegítima».

«Maia Sandu es una ‘presidenta de la diáspora’. El Partido Socialista de la República de Moldavia no reconoce el voto en los colegios electorales en el extranjero, por el que Sandu fue declarada ganadora de las elecciones», señaló la formación en un comunicado en su página web.

Mientras, el oligarca Ilan Shor, líder del bloque opositor Pobeda y acusado por la presidenta de intentos de manipular las presidenciales, aseguró que «si Sandu conserva la presidencia, estaría usurpando el poder» y prometió impugnar el resultado electoral.

Felicitación de Zelenski y otros líderes

Muchos líderes comenzaron a felicitar a Sandu antes incluso de completarse el escrutinio del 100 por ciento de las papeletas.

«Ucrania apoya la elección europea del pueblo moldavo y está dispuesta a trabajar juntos para fortalecer nuestra asociación», escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuenta de X.

Días antes de los comicios en Moldavia, Zelenski dijo que Rusia había ganado en Georgia, en alusión a la victoria del gobernante Sueño Georgiano, considerado afín a Moscú, y opinó que Moldavia podía ser la siguiente.

También la Unión Europea (UE) felicitó a Sandu y se mostró dispuesta a ayudar al país en su camino hacia la adhesión al club comunitario.

«Se necesita un tipo de fortaleza poco común para superar los desafíos que ha enfrentado en estas elecciones», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Varios líderes occidentales, así como algunos mandatarios de países exsoviéticos, también remitieron su felicitación a Sandu y confiaron en continuar la cooperación con Moldavia durante su nuevo mandato de cuatro años. EFE mos/fpa