Sarkozy niega ante el tribunal que un céntimo del régimen de Gadafi fuera a su campaña

3 minutos

París, 9 ene (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy dijo este jueves, ante el Tribunal Correccional de París que lo juzga, que no hubo ni un sólo céntimo del régimen del líder libio Muamar Gadafi en la campaña electoral que le permitió llegar al Elíseo en 2007.

«No encontrarán ni un solo euro libio, si un solo céntimo en mi campaña», señaló Sarkozy en su primera declaración en este juicio que comenzó el pasado lunes, que se va a prolongar hasta el 10 de abril y en el que está inculpado por cargos que, en caso de ser declarado culpable, podría, suponer una pena de diez años de cárcel.

Con un claro tono de enfado, insistió en que, según su análisis, no se han encontrado pruebas de que el régimen de Gadafi (muerto durante su derrocamiento en 2011) le financiara en 2007, como sostiene la Fiscalía.

Y se quejó del trato que ha recibido: «Diez años de calumnias, 48 horas de arresto, 60 horas de interrogatorio, diez años de investigaciones ¿y qué se ha encontrado? Nada que me concierna».

El que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 aseguró ante el tribunal que responderá «a todas las preguntas» que se le hagan porque, apuntó, «siempre he asumido mis responsabilidades y tengo la intención de hacerlo durante estos cuatro meses».

«Lo que digo, lo pienso y lo demostraré. Si hay alguien que cree que no se le ha respetado, ése soy yo», comentó el veterano político conservador (cumple 70 años a finales de este mes), que repitió que no se ha encontrado «el dinero de la corrupción porque el candidato (en referencia a él mismo) no se corrompió».

Sarkozy es el principal de los 13 hombres encausados en este juicio, en el que se trata de demostrar si hubo lo que la Fiscalía ha definido como un «pacto de corrupción» entre él y Gadafi, que a cambio del dinero que supuestamente puso el dictador libio recibió una serie de promesas.

En concreto, el dictador libio esperaba que una vez en el Elíseo Sarkozy interviniera para ayudarle a salir del aislamiento diplomático y también que accediera a que empresas francesas le vendieran armas y sistemas de seguridad que, entre otras cosas, podían servir para reprimir opositores.

Junto al expresidente francés, se sientan en el banquillo tres de sus antiguos ministros, Claude Guéant, Brice Hortefeux y Éric Woerth.

La investigación de este caso tuvo como punto de partida las declaraciones de dignatarios del régimen de Gadafi durante las revueltas que condujeron a su derrocamiento en 2011, cuando criticaban la posición de Sarkozy en el Elíseo y aseguraron que le habían dado millones de euros para que llegara a la presidencia.

Al año siguiente, el sitio de información Médiapart publicó una información y en especial un documento muy controvertido cuya veracidad se debatirá durante el juicio, que supuestamente acreditaba el pago de 50 millones de euros. EFE

