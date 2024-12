Scholz llama a la cohesión en su discurso de Año Nuevo al recordar atentado de Magdeburgo

3 minutos

Berlín, 31 dic (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, llamó este martes a la cohesión social once días después del atentado contra un mercado navideño en Magdeburgo con cinco muertos y más de 200 heridos y a no permitir que esta «inimaginable pesadilla» sea motivo de división y arremetió contra los intentos de Elon Musk de interferir en los comicios alemanes.

«No solo en Magdeburgo se preguntan muchos: ¿De dónde saldrán las fuerzas para seguir adelante después de semejante catástrofe? ¡Queridos conciudadanos! La fuerza viene de la cohesión. Y somos un país que se mantiene unido», dijo.

«Esto también se ha puesto de manifiesto de manera impresionante en Magdeburgo en los últimos días», agregó en su discurso de Año Nuevo.

En ese sentido, el canciller agradeció el trabajo de los innumerables socorristas, enfermeros médicos, personal de asistencia psicológica y policías que prestaron asistencia esa noche y en los días posteriores y también a los propios visitantes del mercadillo navideño por su ayuda espontánea, así como las expresiones de solidaridad recibidas de amigos y socios internacionales.

Al mismo tiempo expresó su deseo de que la sociedad no se deje dividir y debilitar por «rumores descabellados» como los que no tardaron en circular tras el terrible atentado de Magdeburgo en internet y en las redes sociales y aseguró que ahí donde hubo fallos por parte de los organismos de seguridad, estos se están investigando y rectificando.

Scholz apeló asimismo a la cohesión ante las dificultades que atraviesa la economía alemana y recordó que con sus 84 millones de habitantes, apenas un 1 % de la población mundial, Alemania es, no obstante, la tercera mayor economía del mundo, a la que contribuyen también muchas personas de otros países que «desde hace tiempo forman parte de la historia de éxito» alemán.

«Por lo tanto, no nos dejemos dividir. Por nadie», dijo a este respecto.

Scholz se refirió a la Alemania reunificada que este año celebró 35 años como ejemplo de un país que ha aprendido que con la cohesión se pueden cambiar las cosas a mejor e incluso derribar muros.

Esto también deja claro que son los ciudadanos los que decidirán cómo deben seguir las cosas ahora en Alemania, dijo al referirse a los comicios anticipados del 23 de febrero y al apoyo manifiesto del magnate estadounidense Elon Musk a la ultraderchista Alternativa para Alemania (AfD).

«No son los dueños de las redes sociales los que deciden. En nuestros debates, a veces puede tener uno la impresión de que cuanto más extrema es la opinión, mayor la atención. Pero no quien grita más fuerte es quien decide lo que ocurrirá en Alemania», dijo en alusión tanto a Musk, propietario de X, y AfD, «sino la inmensa mayoría de los sensatos y decentes».

Scholz hizo un llamamiento a la población a acudir a las urnas y destacó que solo con mirar alrededor en el mundo es posible entender el «enorme logro» que suponen unas elecciones libres y secretas.

«Juntos lo tenemos en nuestras manos: podemos hacer de 2025 un buen año. Con respeto mutuo, con confianza mutua, con interés mutuo y con compromiso mutuo», se mostró convencido.

El canciller no olvidó la guerra entre Rusia y Ucrania al afirmar: «Les aseguro que no dejaremos sola a Ucrania y que seguiremos apoyándola como nadie en Europa, y que seguiremos manteniendo la cabeza fría para que la guerra no se extienda». EFE

