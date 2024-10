Serie previa de las elecciones presidenciales en Túnez

Redacción Internacional, 4 oct (EFE).- Con motivo de las elecciones presidenciales en Túnez el próximo domingo, la agencia EFE tiene previsto enviar los siguientes temas bajo la guía TÚNEZ ELECCIONES.

Viernes 4

TÚNEZ ELECCIONES TRANSICIÓN -Túnez- Primero vinieron a por los islamistas, pero yo no era islamista. Esta es la consigna que resume los tres últimos años de mandato del presidente Kais Said después de que se hiciera con plenos poderes para «rectificar» la revolución y poner fin a lo que llama «década negra», liderada por el partido Ennahda, cuyos principales líderes se encuentran en prisión. Por Natalia Román Morte

TÚNEZ ELECCIONES OPOSICIÓN -Túnez- La oposición tunecina se debate entre el boicot en las presidenciales del domingo o el apoyo al candidato encarcelado, Ayachi Zammel, para mostrar su rechazo al presidente, Kais Said, al que acusan de persecución a la disidencia, hoy gran parte de ella arrestada. Por Laura Fernández Palomo

(Perfil) TÚNEZ ELECCIONES CANDIDATOS -Túnez- Una campaña electoral desde prisión podría ser un escenario excepcional pero no en Túnez, donde la historia se repite después de que el candidato a la Presidencia Ayachi Zammel haya sido condenado por «falsificación» de patrocinios. Por Natalia Román Morte

(Perfil) TÚNEZ ELECCIONES SAID -Túnez- El presidente tunecino y candidato a las presidenciales, Kais Said, no cuenta con un partido político pero sí con un grupo de fieles seguidores que hacen campaña bajo la divisa del Movimiento 25 de Julio, fecha en la que el mandatario se arrogó plenos poderes. Por Natalia Román Morte

Sábado 5

(Entrevista) TÚNEZ ELECCIONES – Por miedo a ser arrestado si vuelve a su casa tunecina, Hatem Nafti lamenta desde Francia en entrevista con EFE haber votado en 2019 al actual presidente de Túnez que concurre a la reelección: un «populista autoritario» según presenta en su último libro «Nuestro amigo Kais Said». Laura Fernández Palomo.

