Sheinbaum defiende la presencia de México en la investidura de Maduro

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este lunes que un representante de su Gobierno asista a la investidura el próximo viernes del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, porque «le corresponde a los venezolanos definir» su Gobierno.

«En el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir», declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana, quien asumió el 1 de octubre, justificó reconocer ahora la victoria de Maduro, cuestionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), a pesar de que en julio, durante la transición en México, ella pedía «transparencia» en las actas y la votación. EFE

