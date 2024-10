Socialdemócratas lideran el recuento en Lituania con ascenso de partido populista

Riga, 13 oct (EFE).- El Partido Socialdemócrata (LSDP) encabeza el recuento de las elecciones generales que se celebraron este domingo en Lituania, las primeras desde la invasión rusa de Ucrania y en las que destaca el ascenso de un nuevo partido populista de izquierda, Nuevo Amanecer, considerado prorruso por algunos observadores.

Con el 59,22 % de los votos escrutados, el LSDP logra el 24,16 % de los votos en el Parlamento unicameral o Seimas lituano, seguido de la recién fundada Nemuno Aušra (Nuevo Amanecer o NA) con un 18,06 %, según los datos publicados por la Comisión Electoral Central (CEC) de la exrepública soviética, que celebró sus primeras elecciones generales desde la invasión rusa de Ucrania.

En tercer lugar figura con un 12,05 % de los votos la gobernante Unión Nacional-Demócratas Cristianos Lituanos (TS-LKD), de la actual primera ministra, Ingrida Simonyte, que lidera una alianza de centro-derecha.

Es probable que Simonyte sea sustituida por la socialdemócrata Vilija Blinkevičiūtė, exministra y actualmente eurodiputada, que aspira a formar un nuevo Gobierno de coalición de centro-izquierda, pues el presidente del país, Gitanas Nauseda, un centrista de tendencia conservadora, mantiene frecuentes disputas con el Ejecutivo actual.

En estos momentos entrarían en el Parlamento seis fuerzas, entre ellas una nueva, Nemunas Aušra (Nuevo Amanecer o NA), que se autodefine como de izquierdas pero es considerada populista y con opiniones cambiantes.

NA fue constituido en 2023 por Remigijus Žemaitaitis, diputado que fue expulsado del conservador Partido Libertad y Justicia (PLT) por expresar opiniones antisemitas.

Algunos observadores políticos, como el experto de la Universidad de Vilna Simas Čelutka, ven en este partido una postura pro-Kremlin y antiucraniana, además de antisemita.

Algunos partidos ya han dicho que no quieren ver a NA en ningún Gobierno de coalición -como los socialdemócratas) y que hay que aplicar un cordón sanitario, mientras que otros, como Nauseda, admiten que podría formar parte de una alianza siempre y cuando su cara visible, es decir Žemaitaitis, no ocupe ningún ministerio.

«Muchos pensaban que no podíamos hacer nada, muchos pensaban que éramos una especie de perdedores, muchos no querían comunicarse con nosotros, no querían darnos la mano. (…) Pero la sociedad, la gente entiende que Nemunas Aušra y nuestro equipo pueden conseguir algo», señaló Žemaitaitis ante sus compañeros de partido.

Entre los seis partidos que entrarán en el Seimas -en el que se renuevan 141 escaños- figuran también la Unión Democrática «Por Lituania» (con un 9,38 %), la Unión de Campesinos y Verdes Lituanos (8,50 %) y el Movimiento liberal (5,81 %).

La líder de los socialdemócratas, Blinkevičiūtė, dijo a la televisión pública lituana LRT que ya ve posibles socios de coalición en la Unión Democrática «Por Lituania» y en la Unión de Campesinos y Verdes Lituanos, al tiempo que descartó formar un Ejecutivo con los conservadores de Simonyte.

Las conversaciones serias sobre una coalición no empezarán hasta después de la segunda vuelta de las elecciones, dentro de dos semanas, cuando se sabrá con cuántos votos cuentan los partidos en el próximo Seimas.

En estas elecciones, en las que 70 escaños eran elegidos proporcionalmente por listas en una circunscripción nacional y 71 por sistema mayoritario a dos vueltas en distritos uninominales, la participación ascendió al 52,06 %. EFE

