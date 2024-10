Socialistas presionan a Von der Leyen para que vaya a cumbre de biodiversidad de Colombia

Bruselas, 3 oct (EFE).- El eurodiputado socialdemócrata español César Luena, ponente en la pasada legislatura de la Ley de la Restauración de la Naturaleza, anunció hoy que pedirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que asista a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que se celebrará en la localidad Colombiana de Cali en octubre.

«A la presidenta Von der Leyen le gusta prodigarse por casi todas las importantes escenas internacionales y eventos que tienen trascendencia. No estuvo en Montreal (en 2022) y no me gustaría creer que la presidenta Von der Leyen considera que las cumbres de biodiversidad no son importantes», dijo hoy Luena en una intervención en la comisión de Medioambiente de la Eurocámara.

El eurodiputado adelantó que le va a «enviar un correo electrónico» a la presidenta del actual y del próximo Ejecutivo comunitario en nombre del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo para invitarla a participar en esa cumbre de la ONU que se celebra entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre.

«Como la ecuación es: siempre que algo es relevante, la presidenta Von der Leyen se presenta allí (…), la esperamos», agregó Luena, que subrayó que «la representación de la Comisión Europea debe ser del más alto nivel porque las cuestiones que se van a discutir son del mayor nivel de preocupación para el futuro de Europa».

El experto de la Comisión Europea en diplomacia verde y multilateralismo Hugo-Maria Schally, que participó en el debate en nombre del Ejecutivo comunitario, señaló que el Ejecutivo aún no ha decidido quién será el máximo responsable destinado a Cali.

«No sabemos si habrá una representación política de la Comisión o qué representación estará presente porque ahora mismo se está conformando el colegio» de comisarios, declaró.

El analista del Ejecutivo añadió que la cumbre se considera «de aplicación y financiación» respecto a lo acordado en Canadá y que la UE se marcará como «prioridades» que se refuerce «el vínculo entre biodiversidad y cambio climático», así como «incluir la biodiversidad en todos los sectores económicos» como el transporte, la pesca o la agricultura.

El debate tuvo lugar un día después de que la Comisión propusiera al Consejo y al Parlamento cambiar la ley de la UE contra la deforestación importada para retrasar un año su aplicación. EFE

