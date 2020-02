Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La policía de Berna desvela tráfico de personas 26 de febrero de 2020 - 16:06 La policía cantonal de Berna desveló este miércoles una red de tráfico humano mediante la cual más de 90 personas habrían sido introducidas ilegalmente en Suiza entre junio de 2017 y abril de 2019. La policía identificó a cinco sospechosos: tres hombres que viven en el cantón de Berna y habrían transportado ilegalmente u organizado el tráfico de más de 90 personas en al menos 30 casos entre junio de 2017 y abril de 2019, así como una mujer residente en Berna y un hombre que vive en Alemania. Las personas sujetas al tráfico serían en su mayoría adultos del Medio Oriente, captados en el norte de Italia y transportadas ilegalmente a Suiza, Alemania o Austria con el empleo de vehículos privados o de empresas, precisó la policía de Berna en un comunicado. El anuncio se produce después de meses de investigaciones, según la policía de Berna. Las cinco personas fueron identificadas debido, entre otras cosas, a un caso descubierto de contrabando en Austria, donde se establecieron conexiones con el cantón de Berna. Los tres acusados ​​principales fueron detenidos en abril de 2019 “como parte de una acción selectiva” y están bajo custodia. Las cinco personas acusadas enfrentan procedimientos legales por promover la entrada, salida y residencia ilegal penados por la Ley de Extranjería.