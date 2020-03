El Gobierno puntualizó que la restricción, que comienza de inmediato y se aplicará durante los próximos seis meses, no se introdujo debido a la escasez de medicamentos.

Señaló también que por el momento no hay planes para imponer reglas a la industria para la producción de bienes esenciales.

“No tenemos informes de minoristas sobre escasez o cuellos de botella”, agregó. “Suiza ha cerrado sus fronteras para las personas, pero no para los bienes de consumo”.

Hay suficiente comida para meses: Gobierno
19 de marzo de 2020 - 11:15
Las autoridades suizas señalan que hay existencias de alimentos disponibles para los consumidores durante más de cuatro meses para hacer frente a la actual epidemia de coronavirus. Pero se ha introducido el racionamiento de ciertos analgésicos y medicamentos contra la fiebre.

"No hay razón para entrar en pánico por la comida", dijo el delegado del Gobierno para el suministro económico nacional, Werner Meier, en una entrevista publicada el miércoles en varios periódicos del grupo CH Media.

El sector empresarial suizo, con el apoyo del Gobierno, asegura que se acumulen suficientes alimentos esenciales para tiempos de crisis, según Meier. Indicó que los supermercados y las pequeñas tiendas minoristas tienen acceso a suficientes suministros para abastecer sus estantes.

"No tenemos informes de minoristas sobre escasez o cuellos de botella", agregó. "Suiza ha cerrado sus fronteras para las personas, pero no para los bienes de consumo".

Señaló también que por el momento no hay planes para imponer reglas a la industria para la producción de bienes esenciales.

Medicamentos

Sin embargo, horas más tarde, el Gobierno anunció que comenzaría a racionar algunos analgésicos comunes y medicamentos contra la fiebre para evitar compras de pánico.

El Gobierno puntualizó que la restricción, que comienza de inmediato y se aplicará durante los próximos seis meses, no se introdujo debido a la escasez de medicamentos.

Según la restricción, a cada persona se le permitirá comprar solo un paquete por día de ciertos medicamentos, incluidos el paracetamol y el ibuprofeno.

"La medida tiene como objetivo evitar que las personas acumulen los medicamentos", explicó Daniel Koch, de la Oficina Federal de Salud, a la televisión pública.