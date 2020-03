Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Cancela V Suiza su encuentro en Berna 02 de marzo de 2020 - 10:07 El Consejo de la Organización de los Suizos en el Extranjero (CSE) anuló la sesión prevista para el 14 de marzo próximo en la capital suiza como medida de prevención ante el avance de los casos de coronavirus en Suiza y en otros países. “El Ministerio de Exteriores nos subrayó el componente internacional del Consejo de los Suizos en el Extranjero, así como la edad promedio relativamente alta de los delegados, lo que constituye factores de riesgo”, explicó en un comunicado el CSE. El anuncio de la entidad representativa de los suizos residentes en el exterior (unos 700 000) se produce en medio de una serie de anulaciones de diversos encuentros (sociales, deportivos, comerciales) como consecuencia de la propagación del coronavirus en Suiza. Hasta el domingo (1 de marzo) estaban conformados 24 casos en 11 cantones y las autoridades prevén un incremento de los casos. Entre las medidas que se han adoptado para frenar los contagios se encuentra la de prohibir las concentraciones de más de mil personas. En el caso de eventos más pequeños, como la reunión del CSE, es necesario obtener la autorización del cantón responsable. Merced a los riesgos que representa el hecho de que los miembros del CSE son, en promedio, personas mayores, a que proceden de diversos países y al riesgo de que sean sometidos a cuarentena a su llegada a Suiza, el consejo decidió anular su encuentro previsto para el 14 de marzo en Berna. La entidad anuncio que el Comité del OSE celebrará su reunión los días 12 y 13 de marzo de 2020 por Skype (para delegados del extranjero) y que después de la sesión, enviará ciertos puntos de la sesión por correo electrónico para la toma de decisiones. En caso necesario, agregó, los temas podrán ser abordados nuevamente durante la sesión de CSE en Lugano.