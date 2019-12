Procesión de la Candelaria en Lugano, cantón del Tesino, en febrero pasado. (© Ti-press)

Aunque el cristianismo domina el paisaje religioso suizo, hay mucha diversidad dentro de la fe y el país alpino alberga una gran variedad de otras religiones y de sectas.

Dos tercios de la población suiza son católicos romanos o protestantes. La mayoría de los cantones suizos reconocen estas dos religiones como oficiales. Esto significa que aquellos que se registran como adherentes están obligados a pagar un impuesto eclesiástico. La cantidad puede variar de un lugar a otro. Por ejemplo, en el cantón de Zug es un 15% adicional del impuesto cantonal básico para los católicos romanos y un 10% para los protestantes. En algunos lugares incluso los negocios tienen que pagar. El periódico NZZEnlace externo estima que las dos iglesias recibieron alrededor de 440 millones de francos en 2016 por el impuesto eclesiástico sobre las personas físicas y el impuesto de sociedades sobre las empresas.

Fuera del cristianismo, el islam es la religión no oficial más importante, con un 5,2% de la población, seguida del hinduismo, el budismo y el judaísmo (todos menos del 1%). Una cuarta parte de los residentes suizos no se identifica con ninguna religión. Sin embargo, las estadísticas oficiales no reflejan la verdadera diversidad religiosa del país. Esto se debe a que los grupos escindidos dentro del cristianismo, las religiones orientales, los grupos esotéricos y las sectas tienen muy pocos seguidores como para ocupar una porción significativa del panorama religioso. Por ejemplo, Suiza tiene alrededor de 150 iglesias evangélicas que atienden a 9 500 creyentes y, según algunas estimaciones, casi 1 000 de las llamadas sectas. swissinfo.ch intenta captar parte de esta diversidad.



