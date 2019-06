IOC inaugurates new headquarters in Lausanne

El COI inauguró su nueva sede en Lausana 24 de junio de 2019 - 10:43 El Comité Olímpico Internacional (COI) inauguró el domingo (23.06) su nueva sede en la ciudad suiza de Lausana. La ceremonia coincidió con el 125 aniversario de la organización, la cual seleccionará este lunes la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. La Casa Olímpica, como se conoce a la nueva sede, fue construida en terrenos propiedad de las autoridades de la ciudad, en el distrito de Vidy, a orillas del lago. La moderna estructura de vidrio y acero de 22 000 m2 costó 145 millones de francos y reunirá a 500 empleados bajo un mismo techo. Fue construida en el sitio de la antigua sede del COI, junto al Château de Vidy. “Un día como hoy… Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional y revivió los Juegos Olímpicos”, subrayó el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, durante la ceremonia inaugural. “Vio esto como una forma de promover la paz entre las naciones y los pueblos”, agregó ante una audiencia que incluyó al presidente suizo, Ueli Maurer, a miembros del COI, a funcionarios de federaciones internacionales y a representantes de los 206 comités olímpicos nacionales. “Esta Casa Olímpica, que inauguramos hoy, es un reflejo de esa misión y de nuestros valores”, añadió. La Casa Olímpica, diseñada por el estudio de arquitectos daneses 3XN, dispone de una zona de recepción “ágora”, un restaurante y una cafetería donde los visitantes pueden asistir a eventos deportivos, así como cinco grandes salas de reuniones, oficinas y un polideportivo. También cuenta con una espectacular escalera de caracol en forma de cinco anillos olímpicos. El COI afirma que el edificio es “uno de los más sostenibles del mundo”. Su diseño obtuvo numerosos premios internacionales y suizos en ese renglón. La energía renovable se suministra mediante paneles solares en el tejado y bombas que toman agua del Lago Lemán. Lausana, capital olímpica El COI fue establecido en Lausana el 10 de abril de 1915 por su fundador Pierre de Coubertin y desde entonces se ha convertido en una operación multimillonaria. La ciudad de Lausana y el COI firmaron un nuevo contrato de arrendamiento que durará hasta el año 2115. Lausana será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud de 2020. Además del prestigio que supone acoger al COI y a otros organismos deportivos internacionales, Suiza y Lausana obtienen beneficios económicos. Un estudio previo, encargado por el COI, la ciudad de Lausana y el cantón de Vaud, demostró que el COI y más de 50 federaciones deportivas internacionales con sede en Suiza contribuyen anualmente con 1 070 millones de francos a la economía suiza y 250 millones de francos solamente a la de Lausana. Después de las festividades del domingo, este lunes el COI elegirá la ciudad anfitriona de los Juegos de Invierno de 2026, con las italianas Milán y Estocolmo como únicas candidatas. Otras cuatro ciudades -la suiza Sion, la japonesa Sapporo, la austríaca Graz y la canadiense Calgary, anfitriona de 1988- abandonaron la competición merced al tamaño y el costo de los Juegos.