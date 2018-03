Con el paso de los años, conducir un vehículo se hace más difícil, en particular cuando las condiciones no son las óptimas, como cuando las temperaturas son muy bajas. (Imagen de diciembre 2017, en Zúrich)

Estímulo para mayores que dejen el volante 01 de marzo de 2018 - 13:11 Los conductores mayores de 70 años que depositen su permiso de manejo en la Dirección General de Vehículos recibirán un descuento de 50% en el abono anual para la red de transportes de Ginebra, informaron este jueves las autoridades cantonales. La promoción comienza el lunes 5 de marzo y está limitada a un centenar de abonos. Las tres primeras personas que acudan a entregar su licencia de conducir -entre las 11:00 y las 15:00 horas- recibirán el abono gratis. La iniciativa, efectuada de manera conjunta entre el Departamento de Medio Ambiente, Transporte y Agricultura (DETA) y la Unireso (red de transporte público de Ginebra) busca favorecer a las personas mayores que decidan abandonar el volante. Cada año en Suiza, miles de personas mayores devuelven su permiso de manejo debido principalmente a su edad o a algún problema de salud. “Se trata de una elección difícil que se traduce en un cambio profundo en la elección del medio de transporta”, comentó Luc Barthassat, consejero de Estado de la DETA. Por ello, agregó, “insté a Unireso y a los operadores a establecer esta oferta para apoyar y facilitar ese proceso”. Paralelamente, los Ferrocarriles Federales Suizos prevén descuentos en la adquisición de abonos generales o de media tarifa, para los automovilistas en cuestión.