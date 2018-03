Francisco, originario de Argentina, es el primer Papa no europeo en más de mil años. Fue designado al frente de la grey católica en marzo de 2013, en reemplazo del Papa Benedicto XVI.

El Papa vendrá a Suiza en junio 28 de febrero de 2018 - 12:24 El Papa Francisco aceptó una invitación del Gobierno suizo para visitar la Confederación. Se espera que llegue a Ginebra el 21 de junio próximo. Una delegación oficial, encabezada por el presidente, Alain Berset, recibirá y mantendrá conversaciones con pontífice, confirmó el Gobierno a la Agencia de Noticias Suiza el miércoles. La visita papal más reciente a Suiza se produjo en 2004, cuando el Papa Juan Pablo II acudió a Berna un año antes de su muerte. Casi 70 000 fieles asistieron a la Misa que ofició en alemán. Juan Pablo II había visitado diversas organizaciones internacionales en Ginebra en 1982. Alrededor del 38% de la población suiza se identifica como católica romana, mientras que un 27% de los residentes suizos pertenecen a la Iglesia Protestante. Un grupo especial de soldados suizos conocidos como la Guardia Suiza Pontificia tiene la tarea de proteger al Papa. Francisco, originario de Argentina, es el primer Papa no europeo en más de mil años. Fue designado al frente de la grey católica en marzo de 2013, en reemplazo del Papa Benedicto XVI.