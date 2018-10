(it)

La atención también se ha centrado en los últimos análisis de laboratorio realizados por Swissmedic sobre los estimulantes para la erección recibidos a través de internet. Dichos análisis demostraron que la calidad de estos productos sigue estando bajo sospecha. Y es que casi la mitad de los aproximadamente 100 preparados analizados tenían deficiencias: sobredosis, sustancias activas no declaradas o ingredientes incorrectos. El consumo de estos productos puede suponer una grave amenaza para la salud.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Aumenta el número de medicamentos ilegales confiscados 25 de octubre de 2018 - 10:54 En el marco de una operación mundial en la lucha contra el comercio ilegal de medicamentos vendidos a través de internet, las autoridades suizas han requisado 304 envíos que contenían medicamentos ilegales o productos dopantes. Esta cifra representa un fuerte incremento con relación a años anteriores. Los 304 envíos son el equivalente a algo menos de la tercera parte de los envíos controlados por la Administración Federal de Aduanas de Suiza, Swissmedic y Antidoping Suiza, según un comunicado de prensa hecho público por el Gobierno el pasado 23 de octubre. Casi el 87% de los medicamentos incautados durante la operación eran estimulantes para la erección. Los preparados para la potencia representaron el 59% de los envíos confiscados durante todo el año 2017, el doble del porcentaje registrado hace apenas unos años. Los datos se han dado a conocer en el transcurso de la semana internacional de acción PANGEA, coordinada por Interpol y cuya celebración ha sido posible gracias a la colaboración de 116 países para combatir el comercio de medicamentos ilegales y falsificados. Entre el 9 y el 16 de octubre, en todo el mundo se han incautado 500 toneladas de productos farmacéuticos ilegales y 110 000 dispositivos médicos. Nuevos métodos Para que la cantidad de productos confiscados se haya incrementado ha sido clave la mejor coordinación entre la Administración Federal de Aduanas y Swissmedic. A esto hay que añadir el procedimiento simplificado para confiscar envíos, puesto en marcha hace varias semanas, cuyo objetivo es afrontar mejor el comercio en línea transfronterizo. La atención también se ha centrado en los últimos análisis de laboratorio realizados por Swissmedic sobre los estimulantes para la erección recibidos a través de internet. Dichos análisis demostraron que la calidad de estos productos sigue estando bajo sospecha. Y es que casi la mitad de los aproximadamente 100 preparados analizados tenían deficiencias: sobredosis, sustancias activas no declaradas o ingredientes incorrectos. El consumo de estos productos puede suponer una grave amenaza para la salud. Las autoridades suizas también han indicado que los proveedores de drogas ilegales son cada vez más creativos y tienen menos escrúpulos. Han encontrado, por ejemplo, sustancias químicas en un chocolate con forma de corazón. Tras el análisis, se ha visto que el corazón de chocolate contenía más que la dosis máxima diaria de la sustancia activa sildenafil. Identificados sitios web ilegales Como parte de esta operación, las autoridades asimismo han identificado 27 sitios web ilegales en el extranjero que se hacían pasar por farmacias en línea suizas. Se han iniciado ya los pasos necesarios para eliminar estos sitios de internet. A nivel mundial, este año las autoridades han cerrado 3 671 sitios web que hacían ofertas ilegales. Interpol, con sede en la ciudad francesa de Lyon, ha señalado que tras esta operación se ha detenido a 859 personas en todo el mundo y se han incautado productos farmacéuticos potencialmente peligrosos por valor de unos 14 millones de dólares (13,9 millones de francos suizos).