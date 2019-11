Tier im Recht deplora el hecho de que las penas impuestas sean bajas en comparación con lo que establece la ley. El promedio de multas por propiedad o cría ilegal de animales fue de 492 francos en 2018 y de 432 francos en 2017, mientras que el límite superior es de 20 000 francos. La organización considera que las sanciones no son proporcionales al sufrimiento infligido a los animales.

Animal cruelty cases rise in Switzerland

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Al alza acciones legales por crueldad contra animales 14 de noviembre de 2019 - 15:20 Al informar que en Suiza aumentaron las acciones legales por crueldad contra los animales, la organización Tier im Recht señaló este jueves que ello demuestra la mayor eficacia contra esa práctica, pero advirtió que aún queda mucho por hacer. Después de una disminución en 2017, el número de procedimientos penales aumentó de nuevo, indicó Tier im Recht, entidad que vela por el bienestar de los animales. Precisó que en 2018 registró 1 760 casos, frente a los 1 704 del año anterior. La organización, cuya sede está en Zúrich, explicó que el aumento de las acciones de la justicia demuestra que las leyes sobre la protección de los animales se aplican de manera más eficaz. Sin embargo, consideró que aún “queda mucho por hacer”, ya que “las autoridades suelen restar importancia a los delitos”. Tier im Recht deplora el hecho de que las penas impuestas sean bajas en comparación con lo que establece la ley. El promedio de multas por propiedad o cría ilegal de animales fue de 492 francos en 2018 y de 432 francos en 2017, mientras que el límite superior es de 20 000 francos. La organización considera que las sanciones no son proporcionales al sufrimiento infligido a los animales. La mayoría de las infracciones (50,4%) estuvieron relacionadas con animales de compañía, principalmente perros. Un tercio (33,3%), con animales de granja y un décimo (9,8%), con fauna silvestre. En comparación con el tamaño de la población, la proporción de procesos penales ha disminuido. La media suiza es de 2,02 procedimientos por cada 10 000 habitantes, frente a los 2,18 de 2017.