Sofía Segovia: «Escribir es una experiencia casi fuera del cuerpo»

Gustavo Borges

Ciudad de México, 1 feb (EFE).- Para la novelista mexicana Sofía Segovia el acto de escribir tiene algo de experiencia espiritual, abierta a todas las personas, algo que explica en su manual para contar historias, publicado por Penguin Random House.

«Escribir es una experiencia casi fuera del cuerpo. A mí me gusta en este trance encontrar los ritmos y lo poético; quiero contar de una manera que tome al lector de la mano y le diga, nos vamos a un viaje. Las historias que funcionan le dan bienvenida al lector», aseguró este sábado la autora en entrevista con EFE.

Más que un libro, ‘De lector a escritor’, la nueva obra de la también promotora de la lectura recorre las diferentes caras del acto de escribir. Si bien habla de estilo, estructura, cómo manejar la trama y los personajes, el cuaderno demuestra que quienes crean historias son humanos, a veces con un miedo similar al de los novatos.

«El miedo del principiante y del consagrado siempre está; dijo Hemingway que la escritura es el oficio en el cual nadie se convierte en un experto y es cierto porque cada vez que vamos a empezar algo nuevo, no sabemos si vamos a poder llegar al punto final», explicó.

En ocho capítulos, Segovia (Monterrey, 1965) hace sentir al lector que está en un taller de creación literaria y lo trata con respeto, al facilitarle herramientas desde el punto de vista de su experiencia, pero sin una actitud de saberlo todo.

Lejos de los fantasmas

Sofía Segovia es autora del ‘best seller’ ‘El murmullo de las abejas’ (2015). Al referirse a la carpintería de la escritura, en su nuevo libro desmenuza algunos secretos en la creación de su novela más aclamada y de otras suyas.

También se refiere a numerosos autores y obras pero recomienda a los lectores no asumir a los maestros como fantasmas que ponen pautas porque cada autor se forja su propio camino, a partir de sus lecturas y sus experiencias.

«Para hacer esto de dejar el cuerpo atrás no puedes pensar dónde pondría la coma García Márquez, Vargas Llosa o Stephen King. Los has leído, pero no debes tener atrás a los maestros. Tenemos que leer porque la lectura es la mejor maestra, aunque a la hora de escribir nuestro apego debe ser con nuestra historia», enfatiza.

Perteneciente a la generación de los hijos del ‘boom latinoamericano’, Sofía acepta tener influencia de García Márquez y los demás autores de ese grupo, pero pronto extendió el campo de sus lecturas, que abarca muchos géneros y autores.

«Yo creo que debemos de leer de todo, a mí lo que me gusta es una historia bien contada. Eso de decir, solo el ‘boom’ o solo lo clásico no me parece. Pienso yo que sería muy triste no haber leído a los europeos, lo moderno, las policíacas o ciencia ficción, buenísima que hay», dijo.

Sueños en una libreta

Entre las numerosas citas de escritores repartidas en ‘De lector a escritor’, una de Orson Scott Card explica que todo el mundo pasa por delante de mil ideas para contar historias todos los días, los buenos escritores ven cinco o seis de ellas, pero la mayoría de la gente no ve ninguna.

Segovia defiende la idea de mantener la mirada y el oído atento y ser sensible a lo que se sueña porque a veces por esa vía llegan mensajes útiles para contar la historia.

«Hay gente que me dice, yo sueño cosas raras. Pues apúntala en una libreta, le respondo. Quiere decir que ese sueño te haga la novela, pero a lo mejor tiene ese espíritu que puedes inyectar tu obra. La suma de ideas hace una novela».

Con casi 15 años como maestra de talleres literarios, Segovia tiene un arsenal de experiencia de escritores en su etapa inicial y aprendió que todos tienen miedos similares.

Más que un texto erudito, el manual de escritora publicado por Segovia es un abrazo a quien quiera escribir como un acto humano o de liberación, aun en los casos cuando la idea de contar una historia no implique llevarla a una editorial. EFE

