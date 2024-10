Streisand evoca en un sentido mensaje la película «A Star is Born» junto a Kristofferson

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 29 sep (EFE).- La cantante y actriz Barbra Streisand evocó con un sentido mensaje la película de 1976 «A Star is Born» (Ha nacido una estrella) en la que trabajó junto al fallecido Kris Kristofferson y por la que ganó el Globo de Oro como mejor actor.

Kristofferson falleció el pasado sábado a las 88 años en su residencia de (Maui) Hawái.

«La primera vez que vi a Kris actuar en el club Troubadour de Los Ángeles supe que era algo especial», señala la cantante de «Everything» en su perfil de X.

«Descalzo y tocando la guitarra, parecía la elección perfecta para un guión que estaba desarrollando y que finalmente se convirtió en ‘A Star Is Born'», explica la cantante estadounidense.

Streisand precisa que en el film Kris Kristofferson «y yo cantamos la canción que había escrito para el tema de amor principal de la película, titulada ‘Evergreen'».

Y recuerda que para su último concierto en 2019 en el Hyde Park de Londres, «le pedí a Kris que se uniera a mí en el escenario para cantar nuestro otro dueto de A Star Is Born, “Lost Inside Of You”».

«Estuvo tan encantador como siempre y el público lo colmó de aplausos -agrega-. Fue una alegría verlo recibir el reconocimiento y el amor que tanto se merecía. Mis pensamientos están con la esposa de Kris, Lisa, quien sé que lo apoyó en todo lo posible».

La película, una de las más reconocidas de ambos cantantes, fue dirigida por Frank Pierson.

El film se rodó sobre una versión de la película del mismo título de 1937 que protagonizó Janet Gaynor y tuvo una posterior versión que protagonizó Judy Garland y dirigió George Cukor.

Además de este film, Kristofferson participó en unas 70 películas y entre su discografía se cuentan títulos como como ‘Sunday Mornin’ Comin’ Down’, ‘Help Me Make it Through the Night’, «For the Good Times» y «Me and Bobby McGee». EFE

rml/alf