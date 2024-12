Suspenden sesión parlamentaria en India en medio de un clima tenso y acusaciones cruzadas

Nueva Delhi, 20 dic (EFE).- La Lok Sabha -Cámara Baja del Parlamento de la India- suspendió este viernes ‘sine die’ la última jornada de sus sesiones de invierno, en medio de un clima tenso y de acusaciones cruzadas entre los miembros del gobernante Bharatiya Janata Party (BJP), del primer ministro Narendra Modi, y los líderes de la oposición.

La sesión parlamentaria se vio interrumpida después de que la alianza INDIA, liderada por el Partido del Congreso (INC) de Rahul Gandhi, iniciara una marcha de protesta frente a la sede parlamentaria.

Imágenes difundidas por los medios locales muestran como los partidarios del bloque gritaban consignas mientras portaban carteles y pancartas exigiendo la dimisión y un pedido de disculpas por parte del ministro del Interior, Amit Shah.

Los opositores demandan el abandono de Shah, mano derecha de Modi, por sus comentarios el pasado martes acerca del ex ministro de Leyes indio, Bhimrao Ambedkar, histórico defensor de los derechos de la casta dalit o ‘intocables’ de la India.

«Se ha convertido en una moda decir Ambedkar (…) Si pronunciasen el nombre de Dios tantas veces habrían conseguido un lugar en el cielo», ironizó el ministro del Interior.

El comentario fue recibido con gran reproche por los opositores al interpretar que, por su tono, el ministro terminó menospreciando a Ambedkar.

«Dicen que no quieren terminar con la reserva, que no quieren cambiar la Constitución. No tienen respeto básico, él (Ambedkar) es el creador de la Constitución. Estáis insultando a dicha figura», dijo este viernes la líder opositora Priyanka Gandhi, según recogió la agencia estatal ANI.

Lo sucedido generó ayer un polémico alboroto a las puertas de la Lok Sabha, donde varios parlamentarios del BJP -que posteriormente fueron trasladados al hospital- denunciaron agresiones por parte de líderes opositores.

Las sesiones parlamentarias de invierno en la India han estado marcadas por los reproches continuos entre el Gobierno y la oposición, principalmente por lo relativo a las acusaciones de soborno al magnate Gautam Adani y a otros ejecutivos de su conglomerado empresarial, a quienes la oposición considera próximos al primer ministro.

Además, el Parlamento indio bloqueó el miércoles una polémica ley que el Ejecutivo de Modi pretendía introducir para modificar el complejo y costoso calendario electoral de este país asiático con más de 1.400 millones de habitantes.

En cambio, el Gobierno, debilitado tras las elecciones, resistió ayer un nuevo pulso de la oposición que presentó una moción de censura contra el vicepresidente indio, que también preside la Cámara Alta del Parlamento.

Finalmente, la moción no prosperó. EFE

