Taiwán deporta a dos turistas chinos por amedrentar a un grupo de exiliados de Hong Kong

Taipéi, 3 oct (EFE).- Las autoridades migratorias de Taiwán deportaron este jueves a dos turistas chinos que trataron de amedrentar a un grupo de exiliados hongkoneses mientras realizaban una protesta en Taipéi durante el día nacional de China, que se celebró el martes, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado publicado en Facebook, la organización Hong Kong Outlanders, creada por hongkoneses que emigraron a Taiwán tras las protestas sociales de 2019, denunció que los manifestantes fueron acosados verbalmente por una pareja de chinos durante el transcurso de la movilización, que tuvo lugar en el distrito comercial de Ximen.

“Los turistas chinos quitaron sin razón las banderas y las arrojaron al suelo, provocándonos de inmediato. Nuestros miembros, fieles al propósito del evento, se acercaron para discutir de manera calmada, y algunos taiwaneses se unieron para apoyarnos, pero los turistas chinos continuaron atacándonos verbalmente y provocando”, indicó la organización, que también publicó un breve vídeo sobre lo ocurrido.

En consecuencia, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán, el organismo encargado de las relaciones con China, emitió este jueves un comunicado anunciando la deportación de estos turistas, principalmente por dos motivos: haber realizado “actos inapropiados” durante su estancia en Taiwán y haber vulnerado el “propósito o motivo original” de su entrada en la isla.

“Una vez que los ciudadanos chinos ingresan en Taiwán no pueden emitir declaraciones que perjudiquen la soberanía de Taiwán ni participar en actos inapropiados que violen el principio de respeto mutuo (…).o se permitirá que personas de este tipo violen nuestras leyes y costumbres. Taiwán es conocido por su hospitalidad, pero no se da la bienvenida a visitantes que no sepan comportarse adecuadamente”, subrayó el texto oficial.

Según el MAC, estos dos ciudadanos chinos ingresaron a Taiwán con el presunto objetivo de visitar a familiares, pero la persona a la que iban a visitar había abandonado Taiwán en julio, “mucho antes de su llegada a finales de septiembre”.

“El uso reiterado y abusivo de las facilidades que Taiwán ofrece por razones humanitarias para permitir la reunión familiar entre ciudadanos de ambos lados del Estrecho es condenado por el Gobierno, que revisará cuidadosamente cualquier futura solicitud de estas personas”, concluyó el comunicado.

Según cifras de la Agencia de Inmigración taiwanesa, más de 54.000 hongkoneses solicitaron permisos de residencia en Taiwán entre 2019 y 2024, evidenciando el interés de muchos ciudadanos de la excolonia británica por asentarse en la isla tras las protestas sociales de 2019.

Sin embargo, la ayuda taiwanesa se ha topado con límites burocráticos y legales, en parte debido a las propias tensiones entre Taipéi y Pekín, cuyo Gobierno considera al territorio autogobernado como una “provincia rebelde”. EFE

