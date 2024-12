Temas del día de EFE Internacional del 13 de diciembre de 2024 (13.00 horas)

9 minutos

SIRIA CONFLICTO

Damasco – Siria vive su primer viernes, día sagrado para los musulmanes, bajo la administración de los islamistas tras la caída de Bachar al Asad, con una concentración masiva tras el rezo en Damasco en la que se espera que hable el líder del Organismo de Liberación de Levante, Ahmed Al Charaa (nombre de guerra Abu Mohamed Al Jolani). Por Álvaro Mellizo

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, discute este viernes en Ankara con su homólogo turco, Hakan Fidan, el conflicto en Siria, después de entrevistarse con el presidente turco, Recen Tayip Erdogan, que ha defendido la integridad territorial de Siria y ha asegurado que seguirá luchando contra las milicias sirias aliadas de Washington.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al Ejército mantener durante los meses de invierno sus posiciones en el lado sirio del monte Hermón, en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán.

(Texto)

– Los líderes del grupo de países G7 se reúnen en videoconferencia para preparar una posición común sobre Siria tras la caída del régimen de Bachar Al Asad

(Texto)

FRANCIA GOBIERNO

París – El centrista François Bayrou, aliado del presidente Emmanuel Macron desde su llegada al Elíseo en 2017, fue nombrado este viernes nuevo primer ministro de Francia por el presidente para intentar cerrar la crisis política que vive el país.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado un perfil de François Bayrou)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Un nuevo ataque masivo ruso provocó este viernes daños en infraestructuras energéticas de varias regiones de Ucrania con un total de 93 misiles y cerca de doscientos drones., en lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha calificado como uno de los ataques más masivos de toda la guerra contra el sistema energético ucraniano.

– Desde Moscú, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que este ataque es una respuesta al lanzamiento es una respuesta al lanzamiento esta semana por parte del enemigo de misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS contra un aeródromo en el sur del país.

(Texto)

– La idea de tener tropas extranjeras de los países aliados estacionadas en suelo ucraniano está ganando terreno en el país invadido, aunque prevalece el escepticismo sobre si esto sería posible durante la fase caliente de la guerra, dada la continua cautela de los socios del país en el extranjero, y si podría ser una contribución importante para poner fin al conflicto con Rusia. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

– La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra presenta sus últimos hallazgos sobre la situación en Ucrania.

(Texto)

ITALIA ARGENTINA

Roma – La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe al presidente argentino, Javier Milei, que en una apretada agenda de dos días en Roma también será galardonado con el premio internacional de economía «Milton Friedman», se reunirá con ejecutivos de empresas y participará en un evento de las juventudes de Hermanos de Italia, el partido ultraderechista que encabeza la mandataria italiana.

(Texto) (foto) (vídeo)

VENEZUELA D.HUMANOS

Ginebra – El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ofrece informaciones actualizadas sobre la situación de las libertades en Venezuela, donde en las últimas horas han sido liberadas más de un centenar de personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas postelectorales.

(Texto)

ALEMANIA ECONOMÍA

Fráncfort (Alemania) – El Bundesbank, el banco central de Alemania, ha revisado «bruscamente a la baja» sus proyecciones económicas para el país hasta 2026 y ahora prevé que el PIB se contraiga un 0,2 % en 2024, anuncio que se realiza en una situación política incierta por las elecciones generales anticipadas del próximo mes de febrero y con problemas económicos de carácter estructural.

(Texto)

LATINOAMÉRICA CAFÉ

Redacción América – El cambio climático y los costos crecientes están marcando la producción de café en América. Mientras Colombia aumenta su producción, países como Perú, Costa Rica y Honduras enfrentan desafíos por climas extremos, altos costos y mercados volátiles. Aunque los precios internacionales han subido, los pequeños productores luchan por obtener beneficios justos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CIJ CAMBIO CLIMA

La Haya – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluye este viernes las audiencias sobre las responsabilidades de los Estados por el cambio climático, tras escuchar a más de 100 países y organizaciones, divididos entre quienes ven el calentamiento global una “violación de derechos humanos” y quienes rechazan tener obligaciones legales al respecto.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

EUROPA

13:00h.- Madrid.- PARLAMENTO EUROPEO.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, recibe en Madrid el premio Fórum Europa 2024, entregado por Nueva Economía Fórum.(Texto)

13:00h.- Madrid.- LATINOAMÉRICA ARTE.- Convergencias / Divergencias es el título de una exposición que pone en paralelo el arte de la selva amazónica con el arte moderno y contemporáneo. Casa de América (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:15h.- Roma.- ITALIA ARGENTINA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente argentino, Javier Milei (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- UCRANIA D.HUMANOS.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presenta sus últimos hallazgos sobre la situación en Ucrania. (Texto)

París.- OCDE IA.- La OCDE organiza una conferencia internacional sobre la inteligencia artificial (IA) en el trabajo, sus implicaciones para la productividad, la innovación y la capacitación de las personas.

Ginebra.- VENEZUELA A D.HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, informa a los países sobre la situación en Venezuela. (Texto)

Budapest.- HUNGRÍA NATACIÓN.- La capital húngara acoge el World Aquatics, el campeonato mundial de natación en piscina corta.

Roma.- G7 SIRIA.- Los líderes del grupo de países G7, bajo la presidencia de Italia, se reúnen en videoconferencia para preparar una posición común sobre Siria tras la caía del régimen de Bashar Al Asad (Texto)

AMÉRICA

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Los datos de inflación de noviembre, que subieron por segundo mes consecutivo hasta el 2,7 %, marcaron las cotizaciones en los principales índices de Wall Street esta semana, pendientes también de la reunión de la Reserva Federal de los próximos días, donde se prevé un recorte de los tipos de interés. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO PRESUPUESTO.- El Congreso vota por el primer presupuesto anual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que contempla una reducción del gasto público del 1,9 % y una reducción del déficit a 3,2 % del producto interior bruto (PIB), tras alcanzar casi el 6 % este año. (Texto)(Foto)

Jacareacanga (Brasil).- BRASIL INDÍGENAS (Crónica).- La minería ilegal de oro ha dividido a los indígenas de la Tierra Munduruku, en la Amazonía brasileña. Para algunos caciques es una forma de supervivencia; para otros, una sentencia de muerte al ver cómo los ríos y los peces se envenenan con mercurio. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA (Entrevista).- El exmagistrado boliviano José Antonio Rivera habla con EFE sobre las elecciones judiciales del próximo domingo 15 de diciembre en Bolivia, en las que asegura que la mayoría de ciudadanos acudirán «confundidos y desinformados», debido a un accidentado y politizado proceso. (Texto)

Washington.- EEUU NAVIDAD.- La primera dama estadounidense, Jill Biden, celebra en la Casa Blanca una campaña de recaudación de juguetes para hijos de marines. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR ENERGÍA.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador retoma el juicio político de censura contra la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, quien el 4 de diciembre no acudió al Legislativo por temor a represalias del Gobierno si presenta pruebas de que no fue parte de un boicot para provocar apagones en la semana previa al referéndum celebrado en abril, como sostiene el Ejecutivo ecuatoriano. (Texto)

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga el crecimiento en octubre de la actividad económica de Brasil (IBC-Br), el índice que utiliza para anticipar la tendencia del PIB. (Texto)

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Riad.- COP16 DESERTIFICACIÓN.- Decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, en inglés) (Texto)

Rabat.- MARRUECOS JORNADAS.- Segunda jornada de los Diálogos Atlánticos del centro de estudios marroquí Policy Center for the New South, con presencia de la exministra de Exteriores española Ana Palacio, el exministro francés de Economía Dominique Strauss-Kahn y el exministro de Exteriores portugués Paulo Portas. (Texto) (Vídeo)

