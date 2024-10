Temas del día de EFE Internacional del 15 de octubre de 2024 (13.00 horas)

11 minutos

ORIENTE MEDIO

Beirut/Jerusalén/Teherán – Israel continúa bombardeando Gaza, donde ha matado al menos a 55 personas en el último día, y mantiene los enfrentamientos con Hizbulá en el sur del Líbano, mientras sigue evaluando cómo será su respuesta militar a los ataques iraníes del 1 de octubre pasado.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Miles de iraníes asistieron este martes el funeral del general de brigada de la Guardia Revolucionaria Abbas Nilforushan, asesinado en un ataque israelí en Beirut, mientras el gobierno ha advertido a Israel de que «no juegue con la cola del león», en referencia a un ataque de respuesta al lanzamiento de misiles del pasado 1 de octubre. (Texto) (Foto)

POLONIA MIGRACIÓN

Varsovia – El primer ministro polaco, Donald Tusk, presenta en el Consejo de Ministros su nueva estrategia migratoria, cuyo elemento central es la suspensión temporal del derecho de asilo, y que ha generado tensiones con Bruselas y con los socios de izquierda de la coalición.

(Texto) (Foto)

VENEZUELA D.HUMANOS

Ginebra – La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

(Texto) (Audio)

– Representantes de la oposición mayoritaria de Venezuela presentan en la OEA en Washington un informe con «pruebas» sobre las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado -que dio la reelección a Nicolás Maduro- señalan de fraudulento. (Texto)

(El informe se presenta a las 17 horas)

EEUU ELECCIONES

Washington – La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, protagoniza una intensa agenda en Míchigan para atraer el voto de la comunidad afroamericana, mientras su rival, el expresidente Donald Trump, celebra un mitin en Georgia, donde hoy arranca la votación anticipada.

(Texto) (Foto) (Video)

Annandale (EE.UU.) – Lejos de los focos, los programas de televisión y los grandes eventos, las bases del partido republicano y las del demócrata pugnan en los mercados agrícolas de Estados Unidos por captar el voto de los electores que pueden definir unas elecciones que se prevén muy ajustadas. Por Esteban Capdepon Sendra.

(texto) (video) (Crónica)

EVO MORALES

Cochabamba (Bolivia) – Los seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) intensifican las protestas y bloquean vías de tránsito contra una eventual orden de captura del exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), a quien la fiscalía investiga por la presunta comisión de trata de personas y estupro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL JUSTICIA

Lisboa – El juicio sobre el colapso hace diez años del Banco Espírito Santo (BES) en Portugal comenzó este martes en medio de escenas de tensión ante la sede del Tribunal Central Penal de Lisboa, donde uno de los afectado por la caída de la entidad increpó al principal acusado, Ricardo Salgado.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

EUROPA MOTOR

París – Los principales ejecutivos de Renault, Stellantis y BMW intervienen en un foro con motivo del Salón del Automóvil de París, en un momento de incertidumbre en el sector del motor en Europa debido a las dudas sobre la aceptación de los vehículos eléctricos y la creciente penetración de los coches chinos.

(Texto) (Vídeo)

FERIA FRÁNCORT

Fráncfort (Alemania) – Los máximos responsables de la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, junto a la autora británico-turca Elif Shafak, explican los pormenores de la 76ª edición, que se inaugura este martes y en la que Italia es el país invitado de honor.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TURQUÍA PARLAMENTO

Ginebra – El presidente del Parlamento de Turquía, Numan Kurtulmus, aborda en entrevista con EFE la incorporación de su país al grupo de los BRICS, su disposición a normalizar las relaciones con Siria y su perspectiva de los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

EUROPA

15.15.- París.- NOTRE DAME – La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, informa de las últimas novedades sobre la transformación de las inmediaciones de la catedral de Notre Dame de la capital gala en un espacio verde, cuando falta un para que finalicen los trabajos previstos. (Texto)(Foto)(Vídeo).

El Cairo.- ESPAÑA EGIPTO – El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llega a El Cairo para una visita oficial que se desarrollará el miércoles y jueves. (Texto).

Bruselas – ORIENTE MEDIO – El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pronuncia un discurso en la apertura de una conferencia organizada por el grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo en Bruselas sobre la paz en Oriente Próximo y la solución de dos Estados. (Texto) (Vídeo)

París – FRANCIA PARTIDOS – La líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen testifica por segundo día en el juicio por presunta financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo. (tEXTO)

Ankara.- TURQUÍA JORDANIA.- El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, viaja a Turquía para reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, y conversar de asuntos bilaterales y regionales.

Copenhague.- UE AGUA.- La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publica un informe sobre el estado de las aguas en el continente en el período 2015-2021 (Texto)

Moscú.- KAZAJISTÁN ARMENIA.- El presidente armenio, Vahan Jachaturián, visita Kazajistán.

Luxemburgo.- UE ALBANIA.- Segunda Conferencia de Adhesión con Albania.

Viena.- UNO CRIMEN.- 12ª sesión de la Conferencia de las partes de la Convención de Palermo (Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional).

París.- FRANCIA ARTE.- La Fundación Louis Vuitton celebra su décimo aniversario con la exposición «Pop Forever, Tom Wesselmann &…», dedicada al arte pop. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ARTE.- El Louvre presenta dos nuevas exposiciones temporales, una dedicada a la representación de la locura en el arte desde la Edad Media hasta el Romanticismo y la muestra ‘Revoir Watteau’, con motivo de la restauración del ‘Pierrot’, también conocido como ‘Gilles’, de Antoine Watteau (1684-1721). (Texto) (Foto) (Vídeo).

París.- FRANCIA ARTE.- El museo de las Artes Decorativas de París propone una mirada sobre la representación de la intimidad, desde el retrato de las habitaciones según la pintura o la mirada de fotógrafos como Henri Cartier‑Bresson o Nan Goldin, a las imágenes en las redes sociales.

París.- FRANCIA REVOLUCIÓN.- El Museo de la Historia de París presenta una exposición dedicado al periodo 1793-1794, «Un año revolucionario».

Dijon.- OIV VINO.- La Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV) celebra su 45 Congreso Mundial.

AMÉRICA

16:00h.- Washington.- EEUU JUSTICIA.- El Tribunal supremo estadounidense examina el caso «Bouarfa vs. Mayorkas», sobre el derecho de un demandante de asilo a obtener una revisión de su caso cuando su solicitud haya sido denegada por criterios no discrecionales.

16:00h.- Brasilia.- BRASIL CULTURA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona este martes sendos proyectos de ley que instituyen el Día Nacional de la Música Gospel, género vinculado a los movimientos evangélicos

16:30h.- Washington.- EEUU DINAMARCA.- El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, recibe a su homólogo danés, Troels Lund Poulsen.

17:00h.- Washington.- VENEZUELA CRISIS.- Representantes de la oposición mayoritaria de Venezuela presentan en la OEA un informe con «pruebas» sobre las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado -que dio la reelección a Nicolás Maduro- señalan de fraudulento. (Texto)

20:00h.- Lima.- PERÚ TOLEDO.- La defensa legal del expresidente peruano Alejandro Toledo presenta sus alegatos finales durante el juicio en el que es acusado de haber pedido un soborno de 35 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht. (Texto) (Vídeo)

20:30h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- Rueda de prensa de la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh.

21:00h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- La subsecretaria de Defensa estadounidense, Kathleen Hicks, habla sobre las prioridades del Pentágono en el foro «Smart Women Smart Power».

22:30h.- Washington.- UCRANIA GUERRA.- La premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk habla en el centro de pensamiento Atlantic Council sobre la ofensiva rusa y las amenazas contra la democracia en Ucrania.

Ciudad de México – MÉXICO EEUU – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interviene en un foro de diálogo con empresarios mexicanos y estadounidenses, para garantizarles que sus inversiones están seguras pese a la reforma judicial y abordar la revisión del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Mendoza (Argentina).- AMÉRICA DEFENSA.- La ciudad argentina de Mendoza (oeste) alberga la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que contará con la presencia de casi todos los ministros de Defensa del continente (Texto)

Santiago.- CHILE CORRUPCIÓN.- El Senado de Chile inicia el juicio político por dos casos de corrupción contra los ya ex jueces de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. (Texto)

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- El juicio contra el agresor de Salman Rushdie, escritor que sufrió un intento de asesinato en agosto de 2022 mientras daba una conferencia en Chautauqua y perdió un ojo en el incidente, comienza en esa misma localidad con la selección del jurado. (Texto)

Nueva York.- RUBÉN BLADES.- El Lincoln Center de Nueva York inaugura una exposición sobre la carrera del cantautor panameño Rubén Blades con objetos personales, desde programas de Broadway hasta sus cartas con el legendario Lou Reed. The New York Public Library for the Performing Arts.

Miami – SEMANA BILLBOARD – La Semana de la Música Latina de Billboard celebra su 35 aniversario en el teatro Jackie Gleason de Miami Beach (Florida, EE.UU.) con la participación de estrellas como Bad Guyal, DANNA, Danny Ocean, Gloria Estefan, María Becerra, Peso Pluma, o Fat Joe, entre muchos otros artistas. (Del 14 al 18 de octubre). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York – EE.UU. ÓPERA – Estreno en la MET Ópera de «Ainadamar», ópera que cuenta la vida y muerte de Federico García Lorca, escrita por el argentino Osvaldo Golijov. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU SERIES.- El actor ecuatoriano Danilo Carrera buscará justicia tras un grave suceso que cambiará su vida mientras se embrolla en un triángulo amoroso en ‘Sed de Venganza’, la nueva serie que aterriza este martes en Telemundo. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Washington.- EEUU CHINA.- Dos pandas gigantes de China llegan este martes a bordo de un avión bautizado ‘Panda Express’ a un aeropuerto cerca de la capital de Estados Unidos. (Texto)

Sao Paulo – BRASIL MÚSICA – Paul McCartney se presenta en el Allianz Parque de São Paulo como parte de su “Got Back Tour”, una gira en la que toca éxitos de los Beatles, Wings y de su carrera en solitario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York – EEUU MODA – Victoria’s Secret realiza su famoso desfile de lencería después de un parón de cinco años con ‘ángeles’ como Tyra Banks y Gigi Hadid, y cantantes como Cher, Lisa y Tyla, finalmente escenificando su regreso tras la pandemia de covid-19 y varias polémicas. (Texto) (Foto)

int

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245