Temas del día de EFE Internacional del 8 de noviembre de 2024 (19.00 horas)

EEUU ELECCIONES

Washington – El presidente electo de EEUU, Donald Trump, sigue diseñando la composición de su futura Administración, una vez que ya ha nombrado a la que será jefa de gabinete en la Casa Blanca, Susie Wiles.

– Trump también ha ganado en Nevada, según informaron los medios estadounidenses este viernes, con lo que solo falta por saber el resultado de Arizona y la composición final de la Cámara de Representantes.

– Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se dispone a recoger los frutos de su alianza con el futuro presidente Donald Trump, entre ellos ejercer influencia en el Gobierno federal más allá de un papel fiscalizador de la eficiencia administrativa, y que podrían cristalizar en ventajas para sus negocios.

– El Gobierno mexicano defendió este viernes su plan migratorio «humanitario», tras la victoria presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, al afirmar que ha habido una caída del 76 % en la presencia diaria de migrantes en la frontera común desde diciembre pasado.

(Se ha enviado un análisis sobre la escasa relevancia de Latinoamérica en la previsible política exterior de Trump para su nuevo mandato, con un posible giro de Estados Unidos hacia el proteccionismo económico que podrá perjudicar a la región).

– Se enviará también un análisis sobre el fracaso de los medios tradicionales como referencia para la población y de cómo estas elecciones confirman que han sido sustituidos en ese papel por las redes sociales y los «nuevos medios».

ORIENTE MEDIO

Beirut/Jerusalen – Israel no disminuye su actividad militar en Gaza, donde murieron en las últimas horas al menos 39 personas, y Líbano, donde los bombardeos cerca de zonas históricas y de objetivos de la misión de la ONU (Finul) siguen generando rechazo.

– Las autoridades neerlandesas se mostraron “avergonzadas” y tildaron este viernes al unísono de “antisemitismo” los ataques registrados en Ámsterdam contra hinchas de fútbol israelíes, unos incidentes precedidos de la quema y retirada de banderas palestinas en la capital, mientras Israel calificaba lo ocurrido de “grave ataque antisemita planeado”.

– En Haifa, principal núcleo urbano del norte de Israel, y localidades cercanas, las sirenas suenan a diario varias veces al día, recordando a sus habitantes que la guerra contra Hizbulá sigue, pero también su vida cotidiana gracias a un eficaz modelo de alertas y prevención.

– El Ejército israelí prepara la apertura del cruce de Kissufim, en el centro de Gaza, para lograr una mayor entrada de ayuda humanitaria en medio de las presiones de Washington para que Israel incremente el acceso de asistencia para los gazatíes.

– Se ha enviado entrevista con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura en Sidón y Sur del Líbano.

– Se ha enviado información desde Ginebra sobre el uso por Israel de fósforo blanco en al menos 24 ocasiones en el actual conflicto de Gaza, según denuncia un informe publicado este viernes por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

UE CUMBRE

Budapest – Los líderes de la Unión Europea se comprometieron este viernes a explorar «nuevos instrumentos» para financiar la transformación económica que quieren impulsar con el fin de mejorar la competitividad y la productividad del bloque y recortar el terreno perdido con respecto a Estados Unidos y China.

ALEMANIA GOBIERNO

Berlín – El canciller alemán, Olaf Scholz, se ha abierto este viernes, bajo creciente presión, a la posibilidad de someterse a la moción de confianza en el Parlamento antes de enero para que se celebren elecciones anticipadas cuanto antes, si la oposición conservadora apoya a cambio algunas leyes pendientes.

ITALIA MIGRACIÓN

Shengjin (Albania).- El buque italiano ‘Libra’ llegó este viernes al puerto de Shengjin, en el noroeste de Albania, para dejar a 8 migrantes recogidos en alta mar, en el marco de un plan de externalización migratoria de Roma que Bruselas estudia imitar para crear centros de deportación en países ajenos a la UE.

BOLIVIA CRISIS

La Paz – El presidente de Bolivia, Luis Arce, lanzó este viernes duras críticas a Evo Morales por el «acto vandálico» protagonizado por los parlamentarios afines al exmandatario, que impidieron con violencia la apertura de la sesión en la que el gobernante debía dar un informe de gestión.

– Se ha enviado información de que Evo Morales ha terminado su huelga de hambre y sus seguidores inician un diálogo con el gobierno.

PREMIOS GRAMMY

Los Ángeles (EE.UU.) – ‘Cowboy Carter’, de Beyoncé; ‘The Tortured Poets Department’, de Taylor Swift; ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’, de Chappell Roan, o ‘Hit Me Hard and Soft’ de Billie Eilish, están entre los trabajos nominados a álbum del año en la 67 edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 2 de febrero en Los Ángeles.

MURO BERLÍN

Berlín – Alemania celebrará este sábado los 35 años de la caída del muro de Berlín, símbolo del principio del fin de la Guerra Fría y de la dictadura que fue la República Democrática de Alemania (RDA), en una jornada marcada por diversos actos públicos que sirven para recordar en la capital alemana la traumática separación del país y festejar la libertad recuperada. (Previa).

– Se ha enviado una crónica sobre la memoria de Berlín, una ciudad construida sobre la utopía, tal y como ha sido captada por los fotógrafos.

