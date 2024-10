Temas del día de EFE internacional del viernes 4 de octubre de 2024 (09.00H)

14 minutos

ISRAEL LÍBANO

Beirut/Jerusalén – Israel bombardeó en la madrugada de este viernes diversos objetivos en el sur de Beirut, donde la intensidad de los ataques hizo derrumbarse varios edificios, con el aparente objetivo de eliminar al candidato a líder del grupo chií Hizbulá, Hashem Safi al Din.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, llegó este viernes a Beirut en la primera visita al Líbano de un alto cargo iraní desde la muerte del líder de la milicia libanesa Hizbulá, Hasán Nasrala.

(Texto)

– Un bombardeo israelí en la noche del jueves contra el campamento de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania ocupada, ha provocado la muerte de 18 personas, entre ellos, según el Ejército, un cabecilla de Hamás, que ha llamado a los habitantes del territorio ocupado a manifestarse este viernes para «escalar el conflicto».

(Texto) (Foto)

– En pleno corazón de Beirut, una iglesia jesuita ha abierto sus puertas a los desplazados por la violencia israelí, una alternativa ante la falta de espacio en los albergues estatales y un salvavidas para afectados extranjeros que a veces no son bienvenidos en otros centros.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– En Teherán el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, se dirigirá hoy a los iraníes en su primer rezo colectivo de los viernes desde 2020, en una ceremonia de conmemoración en honor del asesinado líder de la milicia libanesa Hizbulá, Hasán Nasrala.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Los mercados internacionales continúan condicionados por el aumento de la tensión en Oriente Medio, que ha elevado los precios del petróleo, máxime cuando entre las opciones que baraja Israel de represalia contra Irán por los ataques del martes está la de bombardear instalaciones petrolíferas iraníes.

(Texto)

UE CHINA

Bruselas – Los países de la Unión Europea votan este viernes sobre la imposición de aranceles definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China al considerar que reciben subsidios ilegales que les hace competir de forma injusta con la industria de la UE.

(Texto) (Audio)

UE MARRUECOS

Bruselas – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia este viernes sobre el acuerdo comercial y el pacto pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, después de que en primera instancia la Justicia europea diera inicialmente la razón a Frente Polisario.

(Texto) (Vídeo)

(El TJUE se pronuncia a partir de las 9.30 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Tras la conquista de Vugledar, las tropas rusas se vuelcan ahora en una ofensiva contra Kurájove, en la región oriental de Donetsk, e intensifican sus ataques contra infraestructuras críticas y zonas residenciales en todo el país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES

Brasilia – Brasil afronta la recta final de la campaña para las elecciones municipales del domingo anclada en la polarización entre el progresismo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la extrema derecha del exmandatario Jair Bolsonaro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra este viernes con un desfile naval los 200 años de la Marina y de la Constitución de 1824, un evento en el que se prevé que reivindique el rol de las Fuerzas Armadas en su gobierno y defina sus reformas constitucionales.

(Texto) (Foto)

– La Corte Suprema de México analizará si puede revisar la polémica reforma judicial aprobada al final de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, mientras los trabajadores y jueces de la justicia federal alargaron la huelga iniciada en agosto.

(Texto)

TÚNEZ ELECCIONES

Túnez – La campaña electoral para los comicios presidenciales del próximo domingo termina este viernes, en una jornada en la que la oposición ha convocado una manifestación contra la «deriva autoritaria» del presidente, Kais Said, que busca la reelección.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se enviará una Serie previa y perfiles del presidente Kais Said y el candidato opositor Ayachi Zammel)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TAIWÁN TIFÓN

Taipei – Taiwán trata de volver a la normalidad tras el paso del tifón Krathon, que dejó al menos dos muertos, un desaparecido y más de 600 heridos y provocó cientos de inundaciones y desperfectos en varios puntos de la isla.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe.- Las bandas armadas continúan imponiendo el terror en Haití a pesar del despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia, con más de 20 personas muertas el jueves y medio centenar herida de bala en una localidad del departamento de Artibonite, tomada por una pandilla.

(Texto)

CHILE TURISMO

Santiago de Chile – Fue considerado uno de los 10 barrios más «cool» del mundo por la revista Time y tiene más museos por metro cuadrado que cualquier otro en Chile, pero al mismo tiempo acapara titulares con frecuencia por ser escenario de crímenes violentos: el patrimonial barrio Yungay, donde reside el presidente Gabriel Boric, se debate entre el estigma, la inseguridad y el arte. Por María M.Mur.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

EUROPA

08:00h.- París.- FRANCIA BRASIL.- El Museo de Luxemburgo de París expone una retrospectiva de la pintora brasileña Tarsila do Amaral (1886-1973) a partir de este 9 de octubre y hasta el 2 febrero de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE ASILO.- El Tribunal de Justicia dicta sentencia en una cuestión prejudicial austriaca sobre si el trato que reciben las mujeres por el régimen talibán de Afganistán puede calificarse de acto de persecución que justifique la concesión del estatuto de refugiado en la UE. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE MARRUECOS.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia este viernes sobre el acuerdo comercial y el pacto pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. (Texto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE TRABAJO.- El Tribunal de Justicia dicta sentencia en una cuestión prejudicial española sobre si Air Nostrum pudiese incumplir la directiva europea que prohíbe la discriminación indirecta por razón de sexo al establecer dietas diferentes a los pilotos y al personal de cabina, compuesto en su mayoría por mujeres. (Texto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE ESPAÑA.- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emite sus conclusiones sobre una pregunta prejudicial española que plantea que la legislación española que regula la cooperación con la Fiscalía Europea es contraria al Derecho de la Unión. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE ALIMENTACIÓN.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta sentencia en el caso prejudicial francés sobre si puede regular o prohibir el uso de la denominación «salchicha» y otras denominaciones asociadas a productos de origen animal para designar alimentos a base de proteínas vegetales. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE TRANSPORTE.- El Tribunal de la Unión Europea (TJUE) dicta sentencia sobre quince recursos interpuestos por siete Estados miembros contra los tres actos legislativos que forman parte del «Paquete de movilidad», que afecta al tiempo de trabajo de los camioneros. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- POPULAR SANTANDER.- El TJUE se pronuncia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal General que avaló la resolución del Banco Popular decidida por la Junta Única de Resolución. (Texto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE MARRUECOS.- El Tribunal de Justicia de la UE emite sentencia en un asunto prejudicial francés sobre si Marruecos tiene que citar el origen de frutas procedentes del Sáhara Occidental. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- FÚTBOL UE.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará este viernes sobre el caso relativo a la denuncia del Real Madrid contra el diario Le Monde en un tribunal francés por vincular al club blanco y al Barcelona con la red de dopaje del doctor Eufemiano Fuentes (Texto) (Vídeo)

Bruselas – FÚTBOL UE – El Tribunal de Justicia de la UE emite sentencia en un caso sobre la reglamentación de la FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores y la libertad de circulación de los trabajadores. (Texto)

Moscú.- RUSIA GEORGIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con sus colegas de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. (Texto)

Moscú.- AFGANISTÁN TALIBANES.- La capital rusa acoge la sexta ronda de consultas internacionales sobre Afganistán, conocidas como el «formato de Moscú», en las que el Gobierno talibán estará representando por el ministro de Exteriores, Mawlawi Amir Khan Muttaqi. (Texto)

Bruselas.- UE CHINA.- Los países de la Unión Europea votan este viernes sobre la imposición de aranceles definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China al considerar que reciben subsidios ilegales que les hace competir de forma injusta con la industria de la UE. (Texto)

Roma.- G7 INTERIOR.- Se celebra en Italia la reunión de los ministros del Interior de los países del G7, centrada en asuntos como la seguridad en el ámbito internacional, la ciberseguridad o la lucha contra la propagación de drogas sintéticas. (Foto)

Londres.- MUSICA COLDPLAY.- La banda británica Coldplay lanza su décimo álbum de estudio, ‘Moon Music’, la segunda parte de su proyecto ‘Music of the Spheres’ tres años después de lanzar el primer volumen: ‘From Earth with Love’.

AMÉRICA

Washington.- EEUU ESTIBADORES.- Los estibadores en los puertos de la costa este de Estados Unidos y del golfo de México vuelven al trabajo tras haber logrado un acuerdo preliminar con la patronal naviera USMX que ha puesto fin a la huelga iniciada el martes en reivindicación de mejores condiciones laborales. (Texto)

Washington – EEUU DESEMPLEO – La oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos publica este viernes los datos de desempleo del mes de septiembre, los primeros tras el comienzo del ciclo de bajadas de tipos de interés que inauguró la Reserva Federal hace dos semanas.

Ciudad de México – MÉXICO GOBIERNO – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra este viernes con un desfile naval los 200 años de la Marina y de la Constitución de 1824, un evento en el que se prevé que reivindique el rol de las Fuerzas Armadas en su gobierno y defina sus reformas constitucionales. (foto)

Washington – EEUU ELECCIONES – El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021), participa este viernes en un encuentro con votantes en Fayetteville, Carolina del Norte. (Texto)

16:00h.- Nueva York.- EEUU CINE.- El cineasta español Pedro Almodóvar presenta en el Festival de Cine de Nueva York su primer largometraje en inglés, ‘The room next door’.

19:00h.- Lindale.- EEUU ELECCIONES.- El candidato republicano a vicepresidente, JD Vance, da un mitin en Lindale, Georgia.

19:45h.- Evans.- HURACANES ATLÁNTICO.- El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) habla desde Georgia sobre las consecuencias del paso del huracán Helene.

21:30h.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso realiza un acto público de reconocimiento de responsabilidad y compromiso con la reparación a las víctimas. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Washington.- EEUU ELECCIONES.- La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, hace campaña en Detroit y Flint, en el estado clave de Míchigan.

Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- Comienza el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) de Bogotá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Foz de Iguazú.- G20 ENERGÍA.- Reunión ministerial del G20 del grupo de trabajo de Transición Energética.

Nueva York.- EEUU ARTE.- Abre en Nueva York la exposición inmersiva «A bunch of stuff», que muestra las obras de arte del actor Johnny Depp. Starrett-Lehigh Building, en el barrio de Chelsea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Punta Cana.- ONU TURISMO.- La localidad dominicana de Punta Cana acoge la I Cumbre de ONU Turismo para África y las Américas.

Miami – EEUU CINE – Estreno de la película documental ‘Hispanoamérica, canto de vida y esperanza’, del director español José Luis López-Linares. (Texto) (Foto) (Vídeo).

ASIA

Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- El Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), la formación del encarcelado Imran Khan, convoca una protesta en Islamabad, donde están prohibidas las reuniones públicas, por la “independencia del poder judicial” .

Nueva Delhi.- SRI LANKA FMI.- El equipo de alto nivel del FMI dirigido por Krishna Srinivasan, Director del Departamento de Asia Pacífico, concluye su visita Colombo para reunirse con el recién electo presidente Anura Dissanayake y el nuevo equipo económico.

Colombo.- SRI LANKA INDIA.- El ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, realiza una visita oficial a Sri Lanka en el que supone el primer viaje de un funcionario de alto nivel de Nueva Delhi a la nación insular desde la investidura de Anura Dissanayake como nuevo presidente esrilanqués.

Singapur.- SINGAPUR CORRUPCIÓN.- Un tribunal de Singapur decide los cargos contra el magnate Ong Beng Seng, el encargado de llevar el Gran Premio de Fórmula Uno a Singapur, por su supuesto vínculo con un caso de corrupción que involucra al exministro de Transporte isleño.

Taipei.- TAIWAN TIFÓN.- Taiwán lidia con los efectos del tifón Krathon, que tocó tierra este jueves en la isla dejando rachas de viento de hasta 136,8 kilómetros por hora (km/h) y al menos dos muertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipei.- TAIWAN CHINA.- Lejos de dejarse amedrentar por las críticas y las presiones, tanto políticas como comerciales, el estudio taiwanés Mizo Games está decidido a sacar al mercado «2045», un juego de mesa que simula la invasión de China sobre Taiwán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ÁFRICA

11:00h.- Nairobi.- KENIA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA.- El Banco Nacional de Genes de Cultivos de Kenia, que almacena más de 50.000 especies, preserva la rica herencia agrícola del país y aporta recursos para investigar e innovar en la agricultura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ ELECCIONES.- Termina la campaña electoral para las presidenciales del 6 de octubre en la que el presidente tunecino, Kais Said, busca su reelección. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ ELECCIONES.- Un recién creada plataforma democrática convoca una manifestación en el centro de Túnez para expresar su rechazo a la «deriva autoritaria» del presidente, Kais Said, que busca la reelección en las presidenciales del domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Nueva sesión en el macrocaso de narcotráfico del «Escobar del Sahara» en el que se juzga a decenas de acusados entre ellos, el expresidente del club de fútbol Wydad, y el presidente del consejo de la región oriental.

int

Redacción EFE Internacional