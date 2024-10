Temas del día de EFE internacional del viernes 4 de octubre de 2024 (13.00H)

ISRAEL LÍBANO

Beirut/Jerusalén – Israel bombardeó este viernes diversos objetivos en el sur de Beirut, donde la intensidad de los ataques hizo derrumbarse varios edificios, y una zona cercana al principal paso fronterizo entre Líbano y Siria utilizado por los desplazados sirios y libaneses, al tiempo que ha ordenado la evacuación de 36 aldeas en el sur en las que se prevén nuevos ataques.

– El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este viernes que el ataque contra Israel fue “el menor de los castigos por la agresión israelí”, durante un rezo colectivo en conmemoración del asesinado líder de la milicia libanesa Hizbulá Hasán Nasrala.

– El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, reafirmó este viernes su apoyo al Líbano durante una reunión en Beirut con primer ministro libanés, Najib Mikati, al que también informó de que Teherán iniciará una campaña diplomática con este objetivo.

– El 6 por ciento de la población de Gaza ha muerto o ha sido herida en un año de bombardeos de Israel contra este territorio palestino, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), al hacer un balance del coste humano de esta guerra.

– Los mercados internacionales continúan condicionados por el aumento de la tensión en Oriente Medio, que ha elevado los precios del petróleo, máxime cuando entre las opciones que baraja Israel de represalia contra Irán por los ataques del martes está la de bombardear instalaciones petrolíferas iraníes.

UE CHINA

Bruselas – La Comisión Europea seguirá aplicando los aranceles a la importación de vehículos eléctricos desde China, después de que en la votación que celebraron este viernes los países de la Unión Europea no se haya alcanzado una mayoría cualificada en contra de la propuesta, dijeron a EFE fuentes europeas.

UE MARRUECOS

Bruselas – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este viernes los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de pesca y de productos agrícolas, y alegó que el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento a ellos.

– La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que buscará seguir reforzando la «estrecha relación» que mantiene con Marruecos.

BRASIL ELECCIONES

Brasilia – Brasil afronta la recta final de la campaña para las elecciones municipales del domingo anclada en la polarización entre el progresismo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la extrema derecha del exmandatario Jair Bolsonaro.

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México – La Corte Suprema de México analizará si puede revisar la polémica reforma judicial aprobada al final de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, mientras los trabajadores y jueces de la justicia federal alargaron la huelga iniciada en agosto.

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra este viernes con un desfile naval los 200 años de la Marina y de la Constitución de 1824, un evento en el que se prevé que reivindique el rol de las Fuerzas Armadas en su gobierno y defina sus reformas constitucionales.

TÚNEZ ELECCIONES

Túnez – La campaña electoral para los comicios presidenciales del próximo domingo termina este viernes, en una jornada en la que la oposición ha convocado una manifestación contra la «deriva autoritaria» del presidente, Kais Said, que busca la reelección.

(Se enviará una Serie previa y perfiles del presidente Kais Said y el candidato opositor Ayachi Zammel)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe.- Las bandas armadas continúan imponiendo el terror en Haití a pesar del despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia, con más de 20 personas muertas el jueves y medio centenar herida de bala en una localidad del departamento de Artibonite, tomada por una pandilla.

EEUU ELECCIONES

Washington – El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021), quien mañana regresará a Butler, Pensilvania, donde ocurrió el primero de los dos intentos de asesinato de los que ha sido víctima, para un mitín «histórico», según sus palabras, hace campaña este viernes en Carolina del Norte. (Previa)

– Se enviará también una crónica sobre movilización del voto latino en Arizona a favor tanto de Kamala Harris como de Donald Trump.

BOLIVIA EVO MORALES

La Paz – El expresidente boliviano Evo Morales, que quiere competir de nuevo por la Presidencia y está enfrentado al actual mandatario, Luis Arce, de su mismo partido, afronta en su país una investigación judicial por «trata de personas» y la «violación» de una menor que es vista como «lawfare» (justicia al servicio de la política) por el Grupo de Puebla.

AGENDA INFORMATIVA

EUROPA

Moscú.- RUSIA GEORGIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con sus colegas de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. (Texto)

Moscú.- AFGANISTÁN TALIBANES.- La capital rusa acoge la sexta ronda de consultas internacionales sobre Afganistán, conocidas como el «formato de Moscú», en las que el Gobierno talibán estará representando por el ministro de Exteriores, Mawlawi Amir Khan Muttaqi. (Texto)

Bruselas.- UE CHINA.- Los países de la Unión Europea votan este viernes sobre la imposición de aranceles definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China al considerar que reciben subsidios ilegales que les hace competir de forma injusta con la industria de la UE. (Texto)

Roma.- G7 INTERIOR.- Se celebra en Italia la reunión de los ministros del Interior de los países del G7, centrada en asuntos como la seguridad en el ámbito internacional, la ciberseguridad o la lucha contra la propagación de drogas sintéticas. (Foto)

Londres.- MUSICA COLDPLAY.- La banda británica Coldplay lanza su décimo álbum de estudio, ‘Moon Music’, la segunda parte de su proyecto ‘Music of the Spheres’ tres años después de lanzar el primer volumen: ‘From Earth with Love’.

AMÉRICA

Washington.- EEUU ESTIBADORES.- Los estibadores en los puertos de la costa este de Estados Unidos y del golfo de México vuelven al trabajo tras haber logrado un acuerdo preliminar con la patronal naviera USMX que ha puesto fin a la huelga iniciada el martes en reivindicación de mejores condiciones laborales. (Texto)

Washington – EEUU DESEMPLEO – La oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos publica este viernes los datos de desempleo del mes de septiembre, los primeros tras el comienzo del ciclo de bajadas de tipos de interés que inauguró la Reserva Federal hace dos semanas.

Ciudad de México – MÉXICO GOBIERNO – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra este viernes con un desfile naval los 200 años de la Marina y de la Constitución de 1824, un evento en el que se prevé que reivindique el rol de las Fuerzas Armadas en su gobierno y defina sus reformas constitucionales. (foto)

Washington – EEUU ELECCIONES – El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021), participa este viernes en un encuentro con votantes en Fayetteville, Carolina del Norte. (Texto)

16:00h.- Nueva York.- EEUU CINE.- El cineasta español Pedro Almodóvar presenta en el Festival de Cine de Nueva York su primer largometraje en inglés, ‘The room next door’.

19:00h.- Lindale.- EEUU ELECCIONES.- El candidato republicano a vicepresidente, JD Vance, da un mitin en Lindale, Georgia.

19:45h.- Evans.- HURACANES ATLÁNTICO.- El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) habla desde Georgia sobre las consecuencias del paso del huracán Helene.

21:30h.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso realiza un acto público de reconocimiento de responsabilidad y compromiso con la reparación a las víctimas. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Washington.- EEUU ELECCIONES.- La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, hace campaña en Detroit y Flint, en el estado clave de Míchigan.

Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- Comienza el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) de Bogotá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Foz de Iguazú.- G20 ENERGÍA.- Reunión ministerial del G20 del grupo de trabajo de Transición Energética.

Nueva York.- EEUU ARTE.- Abre en Nueva York la exposición inmersiva «A bunch of stuff», que muestra las obras de arte del actor Johnny Depp. Starrett-Lehigh Building, en el barrio de Chelsea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Punta Cana.- ONU TURISMO.- La localidad dominicana de Punta Cana acoge la I Cumbre de ONU Turismo para África y las Américas.

Miami – EEUU CINE – Estreno de la película documental ‘Hispanoamérica, canto de vida y esperanza’, del director español José Luis López-Linares. (Texto) (Foto) (Vídeo).

ÁFRICA

1Túnez.- TÚNEZ ELECCIONES.- Termina la campaña electoral para las presidenciales del 6 de octubre en la que el presidente tunecino, Kais Said, busca su reelección. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ ELECCIONES.- Un recién creada plataforma democrática convoca una manifestación en el centro de Túnez para expresar su rechazo a la «deriva autoritaria» del presidente, Kais Said, que busca la reelección en las presidenciales del domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Nueva sesión en el macrocaso de narcotráfico del «Escobar del Sahara» en el que se juzga a decenas de acusados entre ellos, el expresidente del club de fútbol Wydad, y el presidente del consejo de la región oriental.

