Temas del día de EFE Medio Ambiente y Ciencia del 23 enero

5 minutos

AGENDA NACIONAL

08:45h.- Madrid.- POLÍTICA ESPACIAL.- El Club Diálogos para la Democracia organiza un desayuno informativo sobre la Agencia Espacial Española, en el que participan, entre otros, el director de este organismo, Juan Carlos Cortés, y el presidente de Hispasat, Pedro Duque. Hotel NH Eurobuilding (salón Madrid). C/ Padre Damián, 23. También en streaming. CIENCIA

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FORO ECOISLAS.- El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, presenta la segunda edición del Foro Ecoislas. Infecar

11:00h.- El Paso (La Palma).- ERUPCIÓN LA PALMA.- Estreno del documental ‘On the record: Crónicas de ceniza y lava’, realizado por alumnos de Imagen y Sonido en torno a la cobertura informativa de la erupción por parte de los medios de comunicación locales. Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández

11:30h.- Logroño.- BAJAS EMISIONES.- El Grupo Municipal de Vox en Logroño analiza la propuesta de zona de bajas emisiones en el área de los barrios de Madre de Dios y San José. Ayuntamiento (avenida de la Paz, 11) (Texto)

11:30h.- Verdú (Lleida).- CONTROL CONEJOS.- Presentación de un proyecto de la Generalitat a partir de drones e inteligencia artificial para el control de las plagas de conejos Jaciment ibèric dels Estincells (Texto)

12:00h.- Vitoria.- AYUNTAMIENTO VITORIA.- Comisión de Limpieza del Ayuntamiento de Vitoria en la que se debatirá sobre el número de sanciones por dejar excrementos de perros en la vía pública o sobre los problemas de recogida de residuos en el sur de la ciudad. Ayuntamiento

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- NATURALEZA OCÉANOS.- La científica marina Tania Montoro, de la Plataforma Oceánica de Canarias, abre el ciclo sobre economía azul que ha organizado la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria con la conferencia ‘Soluciones innovadoras para la restauración de los océanos’. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (Vegueta)

AGENDA INTERNACIONAL

Tiflis.- GEORGIA PERROS.- La capital georgiana es una ciudad amable con los perros callejeros, a los que ha incorporado sin reticencias al paisaje urbano, convirtiéndolos en las mascotas de todos los tiflisenses. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- DAVOS.- FORO DAVOS.- La vicepresidenta de la Comisión Europea para Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el exvice presidente de Estados Unidos y líder ecologista, Al Gore, participan con otros expertos en un debate titulado «El nuevo Trilema: Clima, Desarrollo y Clases Medias» (Texto)

09:15h.- DAVOS.- FORO DAVOS.- La secretaría de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena Ibarra, participa junto a representantes de empresas en un debate sobre la economía de los océanos en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

09:45h.- Rabat.- MARRUECOS MEDIO AMBIENTE.- La Agencia Nacional de Aguas y Bosques (ANEF) organiza una rueda de prensa para presentar las líneas generales y los avances de la Estrategia Forestal de Marruecos 2020-2030. El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Climáticos y Ambientales

10:30h.- DAVOS.- FORO DAVOS.- La presidenta de Perú, Dina Boluate, la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, y el ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica, Dion Travers George, debaten en el Foro Económico Mundial de Davos, debaten sobre las negociaciones internacionales para llegar a un acuerdo que libere al mundo de los plásticos en 2040. (Texto)

11:00h.- DAVOS.- FORO DAVOS.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participa en un debate sobre la transición energética en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

13:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Nick Hague y Suni Williams realizarán la segunda caminata espacial programada para enero con el fin de hacer mantenimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI). La caminata está programada para las 7:00 EST (12:00 GMT) y durará unas seis horas y media. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Going am Wilden Kaiser.- SUBASTA CLIMA.- El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger organiza una subasta para recaudar dinero para la lucha contra el cambio climático. (Texto) (Foto)

NO ANUNCIAR

08:03h.- Madrid.- PLANETA SOSTENIBLE.- Se difunde un nuevo ejemplar de la newsletter semanal de www.EFEverde.com «Planeta sostenible». Suscripciones en: https://newsletter.efe.com/users/subscribe/js_id/6fdk/id/7

10:00h – entrevista con la astronauta Sara García. Luchana, 23.

