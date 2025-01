Teresa Ribera sobre Trump: «No nos gusta el enfoque de confrontación»

Bruselas, 20 ene (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, la española Teresa Ribera, evitó hoy especular sobre cómo serán las relaciones entre la Unión Europea (UE) y la Administración de Donald Trump, pero subrayó que el bloque comunitario prefiere evitar la «confrontación».

«Es importante subrayar que siempre permaneceremos abiertos y felices de construir relaciones basadas en la cooperación; no nos gusta el enfoque de confrontación», dijo Ribera en una comparecencia organizada en Bruselas por el Foro Nueva Economía.

La socialdemócrata española, no obstante, insistió en que aún no sé sabe cómo reaccionará el republicano en términos de política comercial en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, que arranca este lunes.

«No sabemos y no debemos ir más allá de lo que sabemos», dijo.

Ribera se refirió también a la posibilidad de que Estados Unidos recorte la financiación a la ONU y las agencias de Naciones Unidas.

«Si no me equivoco, hay 192 miembros de la ONU. No es una cuestión de la Unión Europea sino de todos los 192. Muchos otros países mirarán cómo reaccionamos si alguno desafía el sistema de la ONU. Merecemos respeto pero también tenemos que ser confiables y aportar sentido de confianza y compromiso», señaló. EFE

