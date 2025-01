Teresa Ribera sobre Trump: «No nos gusta el enfoque de confrontación»

Bruselas, 20 ene (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, la española Teresa Ribera, evitó hoy especular sobre cómo serán las relaciones entre la Unión Europea (UE) y la Administración de Donald Trump, pero subrayó que el bloque comunitario prefiere evitar la «confrontación».

«Es importante subrayar que siempre permaneceremos abiertos y felices de construir relaciones basadas en la cooperación; no nos gusta el enfoque de confrontación», dijo Ribera en una comparecencia organizada en Bruselas por el Foro Nueva Economía.

La socialdemócrata española, no obstante, insistió en que aún no sé sabe cómo reaccionará el republicano en términos de política comercial en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, que arranca este lunes.

«No sabemos y no debemos ir más allá de lo que sabemos», dijo.

Ribera se refirió también a la posibilidad de que Estados Unidos recorte la financiación a la ONU y las agencias de Naciones Unidas.

«Si no me equivoco, hay 192 miembros de la ONU. No es una cuestión de la Unión Europea sino de todos los 192. Muchos otros países mirarán cómo reaccionamos si alguno desafía el sistema de la ONU. Merecemos respeto pero también tenemos que ser confiables y aportar sentido de confianza y compromiso», señaló.

En declaraciones posteriores a la prensa, Ribera dijo que «hay que mantenerse con la cabeza fría» en la defensa de la aplicación de las reglas internacionales y de los valores europeos, así como de las fronteras de la UE y de los principios que han regido las relaciones entre países desde el final de la Segunda Guerra.

«La alternativa creo que es que no es algo aceptable ni para los europeos ni, en general, para el mundo», añadió.

Ribera respondió así al ser preguntada si los líderes comunitarios deben ser más asertivos a la hora de defender los intereses de la UE, especialmente cuando Trump no descartó el uso de la fuerza económica o militar para anexionarse Groenlandia, un territorio autónomo danés.

En su opinión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió «con total claridad» en sus primeras declaraciones, que hizo cuando estaba enferma con una neumonia grave.

«Me parece que es obvio, no podemos permanecer sin defender nuestros valores y nuestra integridad territorial. Y creo que estos son principios básicos en las relaciones internacionales: fronteras, valores, orden internacional basado en reglas y cooperación», dijo.

Pero, subrayó, que «no parece muy oportuno pensar que la mejor respuesta que se pueda dar a una provocación sea escalar las provocaciones o la mejor respuesta que se pueda dar a al cuestionamiento del orden internacional sea deshacer el orden internacional», afirmó.

Sea como fuere, Ribera se mostró confiada en establecer una relación de cooperación con la nueva administración estadounidense.

«La sociedad americana es una sociedad que siempre ha sido muy próxima a la sociedad europea y creo que evidentemente no hay que prejuzgar qué es lo que pueda ocurrir, pero sí sabemos que nuestra defensa de valores va a ser importantísima para los europeos, para los industriales, para el mundo en paz, y confiamos en que esta siga siendo la tónica de colaboración», señaló. EFE

