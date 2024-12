Titular del Congreso paraguayo dice que se negó a recibir en audiencia a funcionario chino

Asunción, 5 dic (EFE).- El presidente del Congreso de Paraguay, el oficialista Basilio Núñez, reveló este jueves que se negó a recibir a un funcionario chino al que Asunción canceló su visado «por intromisión en asuntos internos» tras sus expresiones sobre la relación con Taiwán, e indicó que su país mantendrá «firmes sus lazos» con la isla.

«Acá no es que tenemos que tomar desde un parámetro económico, como quiso instalar esa persona, que vino ayer, me pidió una audiencia y no le recibí y no le voy a recibir», declaró Núñez, del gobernante Partido Colorado, sobre la visita del funcionario, identificado como Xu Wei, quien se reunió con otros legisladores.

Xu entró al país con un visado de cortesía como parte de la delegación de 11 personas acreditadas por el país asiático para la reunión sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que la Unesco celebra desde este lunes en la ciudad de Luque, dijeron fuentes de la Cancillería paraguaya a EFE.

«No sé quiénes fueron los parlamentarios que le trajeron», agregó Núñez, quien recientemente visitó Taiwán y fue recibido por el presidente William Lai.

El legislador, que también encabeza el Senado, indicó que mientras esté al frente de esa instancia «Paraguay va a mantener firmes sus lazos con Taiwán».

Y aunque reconoció que las relaciones diplomáticas están en manos del Ejecutivo, defendió la amistad con la isla.

«La línea del presidente de la República, de los expresidentes de la República, del Partido Colorado, es clara en ese sentido y mientras exista en el poder el Partido Colorado, creo que por muchos años más hay relación con Taiwán», zanjó.

En declaraciones este miércoles a medios locales después de reunirse con congresistas, Xu habló de las «ventajas prácticas» de una relación entre Paraguay y China, en especial en materia comercial.

No obstante, aclaró que el principio de una sola China es «político» y «no se puede negociar».

«En este caso no es una opción de: ‘y con China y Taiwán’. No. Es: ‘o con China o con Taiwán'», agregó Xu, quien recomendó al Gobierno de Paraguay «tomar una decisión correcta lo más temprano posible».EFE

