Topic dice que si no aceptan su candidatura será un «ataque a la democracia» de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 18 oct (EFE).- El exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic, quien intenta por segunda ocasión postularse a la Presidencia de Ecuador, aseguró este viernes que si la justicia electoral no deja en firme su candidatura para las próximas elecciones de 2025 sería un «ataque frontal a la democracia».

Lo hizo en una rueda de prensa en Guayaquil, en la que, rodeado de simpatizantes y candidatos a la Asamblea Nacional (Parlamento) de SUMA, el partido que lo auspicia mostró a los medios una serie de informaciones, calificadas por el candidato como ‘fake news’, que se han lanzado en su contra en los últimos meses.

Una de ellas, según dijo, es la base de dos impugnaciones que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) analiza y cuyo resultado definirá si Topic forma parte de la papeleta presidencial.

«Si es negativa (la decisión del TCE sobre su candidatura) realmente se evidencia la pésima actuación (…) y un ataque frontal a la democracia», indicó Topic.

«Mostraría un ataque garrafal de muy posiblemente un candidato que tiene pavor a enfrentarse a una candidatura que no miente y que tiene la experiencia para rescatar al país», agregó el empresario sin dar ningún nombre.

Topic inscribió su candidatura con Michelle Calvache como candidata a vicepresidenta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), organizador de los comicios, y dos partidos políticos, Sociedad Patriótica y el indigenista Pachakutik, la objetaron alegando un conflicto de intereses, pues acusan al empresario de tener contratos con el Estado.

Decisión en manos de 5 jueces

El CNE rechazó las denuncias y calificó la candidatura, por lo que los partidos recurrieron al TCE para que se pronuncie.

El experto en seguridad dijo que le molesta que «tres personas», con relación a la cantidad de jueces del TCE que se necesitan para definir su caso, «decidan en última instancia quién puede o no puede ser candidato, porque solo estructuralmente, sin hablar de las personas per se, es un posible foco de corrupción, un punto de fallo fácil», señaló.

Y añadió que ya ha evidenciado que «las mil cosas» que han dicho sobre él «son mentiras» y que espera que «el pueblo ecuatoriano» se dé cuenta de ello.

Uno de los últimos temas que salió a la palestra pública fue la existencia de unos presuntos contratos de Topic con un municipio de la costa de Ecuador por unos radares que controlan el límite de velocidad, una información que el empresario ha calificado como falsa.

«El ataque de los radares no es nuevo. Si la memoria no me falla esto arranca unos dos meses atrás y no nos ha afectado en lo más mínimo en las encuestas. Es más, ha generado el efecto opuesto, porque creo que los ecuatorianos se están dando cuenta que es real que ya mismo se nos va la luz, eso es real, versus estos ataques que buscan desviar la atención», indicó.

Enfocado en no desenfocarse

Topic, que en 2023 fue candidato presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC) y quedó en cuarto lugar con el 14,41 % de los votos, agregó que ésta sería la última vez que hablaría sobre estos temas, pues cree que es una estrategia de otros candidatos para hacerlos perder el tiempo.

«De aquí hasta febrero que sean las elecciones nuestro enfoque va a ser no ‘desenfocarnos’ y tener un equipo de defensa que con documentos muestre la verdad, pero nosotros no nos vamos a desenfocar», enfatizó.

Hasta el momento, catorce de los dieciséis candidatos presidenciales que se han inscrito para las próximas elecciones generales han pasado la validación del CNE y sus postulaciones están «en firme». Faltan las candidaturas de Topic (SUMA) y de Carlos Rabascall (Izquierda Democrática), quien en 2021 fue candidato a vicepresidente por el correísmo.

En los próximos comicios se elegirá a las personas que ocuparán los cargos de Presidencia y Vicepresidencia para el periodo 2025-2029 y se renovará la Asamblea Nacional (Parlamento), que pasará a tener de 137 a 151 asambleístas, mientras que también se escogerá a cinco representantes del Parlamento Andino.

La cita electoral está programada para el domingo 9 de febrero de 2025, y para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el domingo 13 de abril entre los dos candidatos más votados, en caso de que ningún postulante logre al menos el 50 % de los votos o el 40 % y una ventaja sobre diez puntos porcentuales sobre el segundo. EFE

