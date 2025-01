Tres «presos políticos» venezolanos inician huelga de hambre para pedir libertad, dice ONG

2 minutos

Caracas, 3 ene (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó este viernes que tres detenidos en el contexto de crisis postelectoral comenzaron una huelga de hambre, en una cárcel del estado Carabobo (norte), para exigir su «liberación inmediata», ya que -dijo- «hace tres días se les prometió la excarcelación de unas 50 personas, pero estas no se han concretado».

«El preso político Héctor Alonso Esqueda Nieves llamó a sus familiares para informar que ha iniciado una huelga de hambre como protesta para exigir su liberación inmediata, ya que es inocente», indicó la organización en X.

Asimismo, dijo que dos «presos políticos» más se unieron a esta huelga, en «un gesto de solidaridad y resistencia frente a la injusticia».

El Comité indicó que Esqueda Nieves, acusado de terrorismo e incitación al odio, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) el pasado 3 de agosto en una estación de servicio en el estado Cojedes (centro), «mientras realizaba diligencias».

«Hacemos un llamado a los organismos internacionales para que condenen estas graves violaciones a los derechos humanos y actúen ante esta situación alarmante que afecta a los presos políticos y sus familias, quienes enfrentan una evidente violación sistemática de derechos fundamentales en Venezuela», apostilló.

El lunes, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó de 413 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de crisis postelectoral, para un total de 1.369, como parte de un «proceso permanente de verificación de casos» junto con el Poder Judicial.

En un comunicado, el MP señaló que, «producto de la más reciente jornada de verificación de causas vinculadas» a «los hechos de violencia postelectoral», fueron «solicitadas y acordadas», entre el 26 y el 30 de diciembre, «un total de 413 revisiones de medidas».

Entretanto, la ONG Foro Penal informó el martes que tras las recientes liberaciones en las últimas semanas, quedan en el país 1.794 «presos políticos», la mayoría detenidos luego de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales que dio el triunfo al presidente Nicolás Maduro.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a EFE recientemente que la organización aún no tiene una cifra exacta de excarcelados, ya que -explicó- la Fiscalía no ha publicado una lista con los nombres y apellidos de los recientemente liberados, por lo que el Foro Penal no ha podido verificar el número real. EFE

