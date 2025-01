Tribunal boliviano aplaza el inicio de juicio a jesuitas por «encubrimiento» de pederastia

Cochabamba (Bolivia), 23 ene (EFE).- Un tribunal boliviano dispuso este jueves aplazar a marzo el inicio del juicio contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix por el presunto encubrimiento en uno de los procesos por pederastia contra el fallecido jesuita español Alfonso Pedrajas.

El juicio debía comenzar en esta jornada en el Juzgado cuarto de sentencia penal anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres en la ciudad central de Cochabamba, pero se aplazó al 26 de marzo, comentó a los medios el exjesuita Pedro Lima, uno de los promotores del proceso penal.

Según Lima, Recolons se presentó «de manera virtual» en la audiencia alegando que es de la tercera edad, mientras que la defensa de Alaix justificó su ausencia señalando que «está enfermo» y por eso se reprogramó el inicio del juicio.

«Hasta el 26 de marzo (…) la audiencia se ha suspendido. Esperemos que esta sea la última suspensión y no se dilate este proceso, porque más de 200 víctimas que tuvo el padre Pica, 18 que dieron la cara, 21 pruebas físicas y tantas pericias psicológicas, periciales y testificales no pueden quedar en nada», sostuvo Lima.

También expresó su deseo de que este caso siente un precedente «para que a partir de esto también se pueda sancionar a las personas que han encubierto durante tantos años a los agresores y las víctimas encuentren la justicia».

La Fiscalía imputó formalmente en marzo del año pasado a Recolons y Alaix por presunto encubrimiento en las investigaciones por el caso de Pedrajas, también conocido como caso ‘Pica’, por el apodo del jesuita fallecido en 2009.

Las denuncias por pederastia en Bolivia han estado en la mira luego de que el medio español El País publicara en 2023 una investigación sobre un diario de Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en el país suramericano desde 1971.

A raíz de este caso comenzaron a salir a la luz otras acusaciones contra otros sacerdotes, algunos ya fallecidos, de abusos sexuales a menores.

Por esto, la Fiscalía boliviana inició investigaciones en varios departamentos del país por las denuncias de pederastia que involucran mayormente a sacerdotes católicos.

A raíz de estas denuncias, el Gobierno boliviano envió en mayo de 2023 al Parlamento nacional un proyecto de ley para que los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriban, una norma que no prosperó entonces, pero que el Ejecutivo repuso en 2024 y que hasta el momento no ha sido tratada. EFE

