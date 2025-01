Trump insta a Arabia Saudí y a la OPEP a bajar el precio del petróleo

1 minuto

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a Arabia Saudí y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a bajar los precios del crudo.

«Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso», dijo Trump durante un discurso en remoto en el Foro Económico de Davos (Suiza). EFE

